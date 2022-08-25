כיצד קמים מטרגדיה שגבתה את חייהם של שבעה בני משפחה ברגע אחד? | מה קורה כששם האישה המנוחה נפלט בטעות מול הרעיה הנוכחית? | מדוע הוא לא כועס על הנהג? | ואיזה נס שמימי התרחש באולפן בדיוק ביום ההקלטה? • דוצי גוטשטיין, הניצול היחיד, חוזר בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, לרגעי האימה מאסון הרכבת שזעזע את מדינת ישראל לפני 16 שנים, חושף את מסע ההתמודדות המטלטל ומציג סיפור חיים פנומנלי שכולו השראה ואמונה יוקדת • צפו בריאיון (כיכר FM)
תזמורת "המנגנים" תחת שרביטו המוסיקלי של מוישי רוט ובניהולו של שלום וגשל בקומזיץ ישיבתי עם יוני שלמה, אברימי רוט, אהרלה סמט ושלומי גרטנר בביצוע לשיר "הוא יבנה בית" - הלהיט שסחף את עולם הישיבות. מתוך הכינוס העולמי של ארגון "ועתה כתבו לכם", בנייני האומה - ירושלים
דוצי גוטשטיין, שניצל לפני כשנה מתאונת הרכבת הנוראית ליד קרית גת, בה שיכל את אשתו, בנו הקטן, וכל משפחת ברנשטיין - משפחתה של אשתו, שיגר היום מכתב ניחומים מטלטל, לבני משפחת קלצקי היושבים שבעה על הירצחו של בנם היקר לייבי ז"ל: "אני בטוח שבתוך תוכך כאבא ידעת בדיוק מה המצב שלו רק ניסית להדחיק ולקוות שהוא יימצא והכול יהיה בסדר, וכשהוא נמצא ובאו להודיע לך קיבלת באהבה את הגזירה מאחר שכבר ידעת את האמת, ורוח האמונה של כל יהודי שהכול מאתו יתברך השתלטה גם עליך"
אחר הצהריים אמש נערך טקס מטלטל בכיכר השבת: קריאת שם למכון החינוך "יד אריה" לע"נ ולזכרם של משפחת ברנשטיין שנספו בתאונה המחרידה. דוצי גוטשטיין, הניצול היחיד, נשא דברים. הוא תאר את התמיכה האדירה שקיבל, חזר לרגעי האסון והודה לאביו. צלם כיכר השבת בירושלים, חיים שוורץ, תיעד (חרדים)