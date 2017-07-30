דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
היה לנו אורז כרובית, בסיס כרובית לפיצה וממרח כרובית - הכי הגיוני שיבואו גם בייגל כרובית, לא? אוקיי, אין לו טעם של לחם לבן - אם היה לו,
אז מה החידוש הגדול? - אבל המרקם שלו פירורי,
רך ואוורירי ויש שני פלוסים חשובים: הוא ללא גלוטן ודל קלוריות (מתכונים, אוכל)