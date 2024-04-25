תיעוד מיוחד: האדמו”ר רבי דוד אבוחצירא, בריקוד סוער אמש (ראשון) בחתונת בנו של המיליארדר החרדי דן גרטלר עם בתו של שלמה בנזימן מנהל מחלקת תרבות בעיריית בני ברק, באולמי ‘האחוזה’ במודיעין, בהשתתפות: אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים | צפו (ברנז'ה)
הביקור של אריק אדמס אצל האדמו"ר המאושפז, ההנחיות החדשות של ועד הישיבות בגלל חוק הגיוס, פתיחת הזמן בישיבה הספרדית בנוסח בריסק, הסאגה בישיבת כפר חסידים, חתונת בן המשפיע המפורסם, שקיעות בלימוד בנופש ופתיחת הזמן ב'עטרס' (מעייריב)
מספר שיא של מיליארדרים חיים בעולם בשנת 2015 כשהמיליארדרים מתחלקים בין ארצות הברית, סין, הודו, בריטניה ורוסיה • איש העסקים החרדי דן גרטלר דורג במקום השני ברשימה הישראלית עם לא פחות 2.3 מיליארדי דולרים (ברנז'ה)