ח"כ מנחם אליעזר מוזס הגיב היום למכתבו של יו"ר מועצת יש"ע לשעבר דני דיין ואמר כי ח"כי ונציגי 'יהדות התורה' כיבדו מאז ומתמיד את ההתיישבות "אמשיך לכבד בלבבי" כתב מוזס שביקר את חבירת בנט ללפיד בגוש המחרים את החרדים "מצטער לגלות בדרך הקשה את הכיוון החדש שלוקחת הציונות הדתית" (פוליטי)
בעקבות החרם נגד המפלגות החרדיות שזוכה לגיבויו, עובר יו"ר 'הבית היהודי' מתקפות מבית ומחוץ. יו"ר מועצת יש"ע בעבר דני דיין במכתב לח"כ מנחם אליעזר מוזס: "גומלים לכם רעה תחת טובה, לא רק עוול יש בהתנהגותם, אלא גם איוולת. אני מתבייש". מוקדם יותר הביעו רבני הציונות הדתית תמיכה בחרם (פוליטי)
עיתון "הארץ" יחוייב להתנצל בפני יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין, בעקבות כתבה שפרסם עליו. התנאים: בעיתון יום שישי או בגיליון ערב ראש השנה - במקום בולט. דני דיין הגיב להחלטת בית-הדין: "אני מברך על החלטת בית הדין, אותה ניתן היה למנוע, אם עיתון 'הארץ' היה נענה לאחת מהבקשות הרבות שהופנו אליו לפרסום תגובתי