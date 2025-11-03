כיכר השבת
הנרצחים שאינם נשכחים: 'מאגר השואה' הגיע לאחרונה ל־5 מיליון שמות

לאחר שבעה עשורים של איסוף תיעוד עדויות, מאגר "יד ושם" משלב כיום יותר מ-80% מהקורבנות הידועים של השואה. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות מאפשר להוסיף שמות נוספים ולהציל את זכרם של הנרצחים (בארץ)

היכל הזיכרון ב"יד ושם" (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

יד ושם חוגגת הישג היסטורי: המאגר המרכזי לשמות קורבנות השואה עבר את רף 5 מיליון שמות, והפך לאחד הפרויקטים הארוכים והמאתגרים ביותר בתולדות ההנצחה. מדובר ביותר מ-80% מכלל קורבנות השואה שהצליחו להתעדכן, במטרה להחזיר לכל קורבן את זהותו ואת סיפור חייו.

על פי הערכות המומחים ב"יד ושם", ניתן יהיה בעתיד לאתר עוד כ־250 אלף שמות, אך מאות אלפים נוספים ככל הנראה לעולם לא יזוהו, בשל חוסר מוחלט בתיעוד.

המאגר מתבסס על מגוון מקורות, כולל 2.8 מיליון דפי עד שהוכרזו בשנת 2013 כ"אוסף זיכרון עולם" מטעם אונסק"ו, לצד מסמכים נאציים, רשימות גירוש, יומנים אישיים ורישומי אוכלוסין, וכן תיעוד מקהילות יהודיות ברחבי העולם.

בעשורים האחרונים, מאגר "יד ושם" מונגש לציבור הרחב באתר האינטרנט של המוסד, ומאפשר חיפוש והיכרות עם סיפורים אישיים של הנרצחים. בשנים האחרונות, תהליך הזיהוי והאיסוף השתדרג באופן משמעותי הודות לשילוב של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, שמאפשרות לזהות שמות נוספים מתוך מאות מיליוני מסמכים, שלא היה ניתן לעבד ידנית בעבר.

יו"ר "יד ושם", דני דיין, התייחס לפרסום: "איתורם של חמישה מיליון שמות הוא הישג משמעותי, אך גם תזכורת למחויבות שעדיין נותרה. מאחורי כל שם עומדים חיים שנקטעו, משפחות שאבדו, קולות שנדם לעד. חובתנו המוסרית היא להבטיח שכל קורבן ייזכר ואיש לא יישאר אנונימי."

