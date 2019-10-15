בבתי גדו"י מכחישים את הדיווחים על פיצוץ המגעים: חוק הגיוס יחוקק | הימור מסוכן: בכירים בצה"ל הסתבכו בגלל פולימרקט | ניו יורק בהלם: שיירת הרכבים של "הצינור" הפתיעה את התושבים | חבל על דאבדין: הגאון רבי אביעזר שפירא זצוק"ל | פרסום ראשון: אירוע ענק של הפלג הירושלמי - רגע לפני היארצייט של המנהיג המייסד | תוכנית פרידה של 'מעייריב' מכיכר השבת - אל תפספסו (מעייריב)
בקטע וידאו בלעדי שחושף 'כיכר השבת', נראה יוסף פטרוב, מקורבו ונאמנו של הגר"ש אוירבך כשהוא מתייחס למחלוקת הליטאית ומספר על הגר"א ווכטפויגל, מחשובי הרבנים של ארה"ב שכינה את בני ברק כ"סדום" בשל התנהגות תושביה. "עושים שם מעשים אכזריים" התיעוד ותמליל הדברים המלא - בפנים (חרדים, וידאו)
הקרע הליטאי עולה מדרגה: אתר "כיכר השבת" חושף את רשימת בתי הכנסת והישיבות בהם חזנים ובעלי תוקע המשתייכים לפלג הירושלמי יודחו מהתפקיד בו החזיקו שנים. אברך: "בעל תוקע וחזן שפגעו בגדולי ישראל - יש הצדקה להדחתם. אנשי בני תורה הגיבו: "פגיעה קשה בחזנים ובמשפחתם" • פרסום ראשון (חרדים)
הרב אריה שטרן, מועמד הציונות הדתית לרבנות העיר ירושלים הנתמך על ידי הסיעות הדתיות ועל ידי ראש העיריה ניר ברקת, ביקר לאחרונה בחשאיות אצל הגר"ש אוירבך. בעקבות הפגישה, שוקלים ב'בני תורה' לתמוך במועמדותו: "קרוב לחרדים בדעותיו" (חרדים)
הרב בועז נקי מי שמזוהה עם הפלג הירושלמי, חיתן את בתו באולמי ארמונות חן בירושלים. השתתפו: הגר"ש אוירבך ששב לאיתנו לאחר כשבועיים בהם לא יצא מביתו, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור • צפו בגלריה של הצלם איציק מימון (ברנז'ה)
כוח של המשטרה הצבאית הגיע בשעות הבוקר לשכונת שמואל הנביא בירושלים ועצר תלמידת סמינר מהמגזר החרדי. לפי קרובי משפחתה, היא הגישה אישור לימודים ב'בית יעקב', אך לא מסרה תצהיר על היותה שומרת מצוות. הגר"ש אוירבך לעסקניו: אם המאמצים לשחרור יכשלו - יש לצאת להפגנות סוערות (חרדים, חדשות)
חבר מועצת עיריית חדרה, בנצי נורדמן, הנחשב למקורבו של הגר"ש אוירבך, נפגש אתמול עם יאיר לפיד ותועד כשהוא לוחץ את ידו. עסקנים חרדים זועמים: "דווקא מי שמזוהה עם המאבק בגיוס נפגש עם אדריכל הגזירות?". נורדמן: "פועל בשליחות גדולי הדור" (חרדים)
מאות השתתפו היום (חמישי) במעמד הקבלת פני רבו ברגל, שנערך לכבודו של הגר"ש אוירבך בבית מדרש הגר"א שבשכונת שערי חסד בירושלים. תחילה נשא הגר"ש אוירבך דברי תורה וחיזוק בפני הנוכחים ומיד לאחר מכן עבר הקהל על פניו בכדי להתברך בברכת לחיים (חרדים)