בבתי גדולי ישראל ברחוב הרב שר - המנהיג הגר"ד לנדו ורה"י חבר מועצגה"ת הגרמ"ה הירש מכחישים הבוקר ואמש את הדיווחים על פיצוץ המגעים לקידום חוק ביסמוט הנועד להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים בגילאי גיוס. אז מה על הפרק? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהמרים ותוקפים

הפרשייה הביטחונית החדשה שנחשפה בקול רעש גדול, הציתה את דמיונם של מהמרים רבים ברחבי העולם. כתב האישום שהוגש כנגד 2 הלוחמים עורר סערה בישראל. כל הפרטים המותרים לפרסום במגבלות הצנזורה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שיירה מלכותית לצינור

התרגשות שיא בקרב אלפי החסידים והמעריצים בארצות הברית של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אטא עם הופעתו של האדמו"ר המכונה גם בכינוי "הצינור", על אדמת ארה"ב - לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה בחודש אלול האחרון. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

נשמת כל חי תברך

עולם התורה באבל עמוק על הסתלקותו לשמי רום של המשגיח הנערץ והמיתולוגי מישיבת קול תורה לצעירים, הגאון רבי אביעזר שפירא זצוק"ל. הגר"א שפירא התפרסם כת"ח עצום ומחנך דגול שמרום מעמדו השכיל להבין לליבם של הצורבים הצעירים. תפילותיו הפכו שם דבר בעולם התורה והנהגותיו נלמדו כבר בחייו על ידי התלמידים הצעירים. מקומו הקבוע בזמן אמירת "נשמת כל חי" מידי לילה בכותל המערבי, נותר מיותם. חבל על דאבדין.

פרסום ראשון

בפלג הירושלמי מתכוננים למעמד היסטורי המיועד לכל אברכי הפלג. המעמד צפוי להתקיים בדי-סיטי ויעמוד בסימן היארצייט השמיני למנהיג ומייסד הפלג - הגאון רבי שמואל אויערבך זצוק"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

נפרדים מכיכר השבת

הערב אנו משדרים בפעם ה-600 את מהדורת מעייריב באולפני כיכר השבת. צוות מעייריב מודה למערכת כיכר השבת על הפלטפורמה הנהדרת שאין דומה לה במגזר החרדי. הצוות לא נפרד מעשרות אלפי העוקבים האדוקים באתר ובקווי הנייעס - והפתעות רבות צפויות כבר בשבוע הבא - אז נתראה.