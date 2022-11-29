מאות מיליוני שקלים הושקעו ע"י אברכים שמישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר של חקירת רשות ניירות ערך לשלב הגלוי | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
איזה חברות עשו אלף אחוז רווח ומה הסיכוי שזה יקרה לכם? • מהן סוגי ה'קרנות הון סיכון'? • למה אין חרדים בתחום וכמה כסף אתם צריכים בשביל להשקיע? • איך בודקים חברה, איך משערים ערך ולמה לקריפטו אין ערך? • ריאיון שיעשה לכם סדר (הכלכלית)