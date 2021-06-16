איך ילד נוצרי שנולד לעוזרת בית מצא את עצמו מככב בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית? למה דווקא בשיא ההצלחה הוא רצה לסיים את חייו, ואיך בקבוק שוקו אחד מסביר את הריקנות של תעשיית הבידור? מה קרה בקורס הצבאי ששינה הכל, ואיך הפך הצעיר נטול הזהות ליוסף הצדיק של ימינו, שנלחם במו ידיו בגזענות בתוך המגזר? | קבלו סיפור חיים של התמודדות והשראה שלא תשכחו - יוסף האווי דנאו פותח את הלב וחושף הכל בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
האחים אריה וגיל גת שהגיעו למקום השני בתוכנית המוסיקה 'הכוכב הבא' בערוץ 2, הגיעו הבוקר (רביעי) ללשכתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, ניגנו ממיטב השירים, ולאחר מכן שוחחו על ההתמודדות, ועל הקפדתם על כללי ההלכה במהלך התכנית (ברנז'ה חרדים)
בפער קטן, ניצח המתמודד אביתר קורקוס את האחים החרדים אריה וגיל גת, שהגיעו למקום השני בתחרות "הכוכב הבא". "אתם מדברים אמת, אתם שרים אמת. אתם מוכיחים שבאהבה אפשר לנצח בכל מקום" נאמר לאחים גת על ידי השופטים • צפו בביצוע האחרון של האחים אריה וגיל גת (מוסיקה)