יש קווים מקבילים בין היחס הפשרני החרדי לפני עשור למתווה הכותל למה שקורה בימים אלה מול חוק הגיוס | גם על מתווה הכותל טענו שזהו "הרע במיעוטו", מי שיצאו נגדו תויגו כקיצונים ורק מאוחר יותר התברר כמה הם צדקו | אין דרך אחרת, רק הפגנת כוח נגד תבהיר לרפורמים, למדינה ולבג"ץ שאין טעם לנסות (חדשות חרדים)
עם ישראל מציין היום (רביעי) את צום תענית אסתר, רגע לפני פרוץ חגיגות הפורים. יום זה, כידוע, מסוגל לתפילות, ואכן רחבת הכותל המערבי גדושה מאז שעות הבוקר במתפללים, לעומת הכותל הרפורמי שנותר ריק. צפו (חרדים)
האבן שנפלה מהכותל המערבי ב"עזרת ישראל" פונתה הבוקר (רביעי) על-ידי מנוף • בהוראת הרבנים, בשל קדושתה, האבן הושארה עד כה בשטח ופונתה לשמירה באזור שער המוגרבים • בנתיים, ברשות העתיקות יבדקו האם ניתן להחזיר את האבן למקומה • צפו בתיעוד (חדשות)