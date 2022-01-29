בזמן שצה"ל מנסה לגייס בכפיה את הציבור החרדי, ראש הישיבה בעלי אל"מ במיל' הרב אוהד תירוש חושף את המערכת מבפנים וקובע: "לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל" | הבעיה היא לא כוח אדם אלא אובדן הטהרה, "לכו לחפש לוחמים בתל אביב לפני שאתם פונים לישיבות החרדיות" (חדשות בארץ)
הימים הקרובים יכולים להיות קריטיים עבורך. תמיד חשבת על לימודי תואר אך לא ידעת איך להתחיל? בשבועות הקרובים עומדת להיפתח המכינה לגברים חרדים באוניברסיטת בר-אילן שתפתח לך שערים למסלולי המשך בדרך לתואר הנחשק (לימודים, מקודם)
סטודנט שבחר ללכת ללימודים בחוגים מאתגרים אך בתחומים חדשים שרגל חרדי לא דרכה בהם עד כה נותן לעצמו יתרון משמעותי על פני מקביליו החרדיים במכללות. בנוסף הוא הופך להיות פורץ דרך ושליח המגמה הברוכה הזו בארצות מחקר שטרם נחקרו בעיניים החרדית (חרדים, שיווקי)
התפיסה הרווחת בנוגע להשתלבות תלמידי ישיבה במערכת האקדמית גורסת כי עיקר הפער מצוי בתחום הידע. בעוד תלמיד המערכת הכללית מגיע ללימודים האקדמיים כבוגר מערכת שלימדה אותו את מקצועות היסוד – מתמטיקה, אנגלית, עברית ומדעים הרי שתלמיד הישיבה מגיע עם ידע תורני בלבד. טיעון זה בהחלט צודק אך אינו ממצה את היקף הפערים כלל (לימודים, שיווקי)
לא רק מנהל עסקים ועבודה סוציאלית, המגזר החרדי הולך על כל הקופה. אז איך לומדים רפואה או משפטים באוניברסיטה העברית בלי ידע מוקדם, פסיכומטרי או תעודת בגרות? תכירו את המכינה החרדית שתיקח אתכם עד לתואר היוקרתי (לימודים, שיווקי)