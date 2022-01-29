כיכר השבת

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20 שנה של שקרים

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'המבדיל' • צפו

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חושב על אקדמיה? בדיוק בזמן!

כיכר בשיתוף בר אילן|מקודם
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הקורונה פינתה לכולם זמן:

כיכר בשיתוף האוניברסיטה העברית|מקודם

בגלל ה"נאצים"

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נחמיה שטיינברגר|מקודם|
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kikar.co.il בשיתוף מכון מגיד|מקודם|
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המכינה החרדית

kikar.co.il בשיתוף מכון מגיד|מקודם
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לרציניים בלבד

kikar.co.il בשיתוף המכינה החרדית|מקודם|
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כיכר השבת
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