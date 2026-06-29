הרב אוהד תירוש, ראש הישיבה לבוגרי צבא של בני דוד בעלי וקצין בכיר במילואים (אל"מ), אינו חוסך במילים קשות נגד התנהלות הצבא אל מול עולם הישיבות והרמטכ"ל בפרט.

בדרשתו לפרשת בלק בשבוע האחרון הוא סיפר על רקע המפגשים של הרמטכ"ל עם ראשי הישיבות, קובע הרב תירוש כי האמון במערכת נשבר לחלוטין: "לא מאמין לאף מילה שלו, אני 20 שנה באירוע".

לדבריו, הצבא פועל בצורה שיטתית כדי להונות את הציבור הדתי: "הצבא בצורה שיטתית ועקרונית כתב את הפקודה [פקודת השירות המשותף] ועשה הכל כדי לא לקיים אותה". עוד שהצבא דורש מהציבור הדתי והחרדי להתגמש, הוא עצמו נכשל במבחן התוצאה והקרב: "חובת ההוכחה עליו... ההוכחות שלנו בהר הרצל".

"מצאו על מי ליפול"

בנוגע לסערת גיוס החרדים, הרב תירוש טוען כי מדובר בניסיון פוליטי וציני להסית את האש מהמחדלים האמיתיים של המערכת. הוא קורא לצבא להסתכל קודם כל על הציבור החילוני ועל המשאבים המבוזבזים בתוך המערכת: "תמצאו קודם כל את הכוח אדם שלכם בתל אביב, את המלא אנשים עם פרופיל 97 שאתם נותנים להם ללכת לכל המקומות האלה כדי לעשות הייטק".

הרב תוקף את הניסיון הממוקד להפנות אצבע מאשימה לחרדים: "חכמים גדולים פתאום מצאו על מי ליפול - על החרדים ולמצות את הכוח אדם". הוא טוען כי הבעיה היא לא טקטית ולא מחסור באנשים, אלא אובדן הדרך הערכית של צה"ל.

לטענת הרב תירוש, השקר הגדול ביותר הוא הניסיון להציג את שילוב הלוחמות כהכרח מבצעי, בעוד שמדובר בפגיעה ישירה בכוחו של הצבא. "הערבוביה הזאת זה לא בעיה טקטית... השורש של הדבר שהוא לא מבין זה שהבסיס של כל הכוח של הצבא זה הטהרה". לשיטתו, המערכת מנסה להוביל את החייל הדתי למקום של נפילה רוחנית: "הוא רוצה להחליק אותך כדי שתיפול בטומאה"

הרב מתאר מציאות שלדבריו היא אבסורדית ביחידות השדה, כמו המקרה שבו ראה חיילת עם ציצית: "אשכרה אשתי אומרת לי תראה... חיילת עם ציצית. על מי אתם עובדים?". הוא מסכם כי הניצחון במלחמה תלוי רק בקדושת המחנה: "טהרה וצניעות, זה בסיס הכוח של כל הצבא. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך".