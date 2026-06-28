תקרית ירי חריגה בסוריה: לפני זמן קצר הערב (ראשון) זוהה ירי לעבר מוצב של כוחותינו בדרום גזרת סוריה, במרחב תל כודנא - בתוך אזור החיץ של צה״ל.

בתגובה, כוחות צה״ל פתחו בירי מרגמות וירי ארטילרי, ובוצעה תקיפה של מסוק קרב בשטח פתוח. בשלב זה האירוע הסתיים. בחסדי שמים אין נפגעים לכוחותינו. בצה"ל ממשיכים לסרוק אחרי מקור הירי.

סוכנות סאנא הסורית טענה כי צה"ל "ירה פגזי ארטילריה לעבר הכפר עאבדין שבאזור דרעא במדינה". לפי הדיווח, תושבי הכפר עזבו את בתיהם בעקבות הירי. רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה על "עקירה המונית".

רק אמש, בשעה 21:00, כוחות צה"ל חיסלו שני מחבלים חמושים שעשו את דרכם לעבר מוצב צה"ל בצד השני של מרחב החיץ באזור ח'אדר כקילומטר מהגבול. גופות המחבלים נמצאות בידי צה"ל, אולם בשלב זה טרם התבררה זהותם של המחבלים.