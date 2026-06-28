כיכר השבת
אין נפגעים לכוחותינו

אירוע חריג בסוריה: זוהה ירי לעבר כוחות צה"ל שהשיבו באש; גם מסוק קרב תקף

תקרית ירי חריגה התרחשה הערב בסוריה באזור תל כודנא שבאזור החיץ של צה"ל | הכוחות זיהו ירי לעבר המוצב והשיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי | בנוסף, תקף גם מסוק קרב | בחסדי שמים אין נפגעים באירוע (צבא)

פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

תקרית ירי חריגה ב: לפני זמן קצר הערב (ראשון) זוהה ירי לעבר מוצב של כוחותינו בדרום גזרת סוריה, במרחב תל כודנא - בתוך אזור החיץ של צה״ל.

בתגובה, כוחות צה״ל פתחו בירי מרגמות וירי ארטילרי, ובוצעה תקיפה של מסוק קרב בשטח פתוח. בשלב זה האירוע הסתיים. בחסדי שמים אין נפגעים לכוחותינו. בצה"ל ממשיכים לסרוק אחרי מקור הירי.

סוכנות סאנא הסורית טענה כי צה"ל "ירה פגזי ארטילריה לעבר הכפר עאבדין שבאזור דרעא במדינה". לפי הדיווח, תושבי הכפר עזבו את בתיהם בעקבות הירי. רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה על "עקירה המונית".

רק אמש, בשעה 21:00, כוחות צה"ל חיסלו שני מחבלים חמושים שעשו את דרכם לעבר מוצב צה"ל בצד השני של מרחב החיץ באזור ח'אדר כקילומטר מהגבול. גופות המחבלים נמצאות בידי צה"ל, אולם בשלב זה טרם התבררה זהותם של המחבלים.

תקיפהסוריהמסוקי קרב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר