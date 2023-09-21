על הכאב שמתנפץ באולטרסאונד | על המלון שמעניק מרגוע לנפש הפצועה ועל אזהרה חריפה מפני תכשירים רפואיים מפוקפקים במגזר: "יש פה ניצול ציני של מצוקה" | ולראשונה אי פעם בתקשורת החרדית - קריאה לרווקות המבוגרות – "אל תחכו לרגע שבו יהיה מאוחר מדי"
המועמד המוביל לבחירות הנשיאות בשנה הבאה התבטא מספר פעמים בזמן האחרון כנגד חוק של מושל פלורידה רון דה-סנטיס שנוגע לקדושת החיים והגברת איסורי הפלה | לאחרונה התבטא טראמפ על החוק של יריבו לבחירות לנשיאות כי זה "חוק נוראי" וגרר תגובות זועמות (בעולם)
במשך חודשים פרסמנו ב'כיכר השבת' סדרת סרטוני וידאו נדירים ממעון קודשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, ובהם שאלות, הכרעות ומופתים | כעת, במלאות שנה לפטירתו - אנו מגישים תיעוד נדיר ובו שאלות מהרבנית בת שבע ע"ה ותלמידו הרב אורי טיגר - בעניין 'זרע של קיימא' • צפו (חרדים)
רק היום, יומיים לאחר שרעייתו הפילה עובר ה"י, מחליט בית-המשפט לשחרר את הרב מעמנואל, אחת הדמויות המוכרות ביישוב. וזה לא היה מובן מאליו. לחצים גדולים מאוד הפעילו עסקנים מכל רבדי המגזר החרדי כדי לשים קץ לאטימות של בג"צ. האברך יצא משערי הכלא והתקבל באוהל ברחבת "מעשיהו" (חדשות, חרדים)