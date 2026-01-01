היא דוקטור לרפואה, סופרת שכתבה מעל 10 ספרים, אשת חיל ואמא למשפחה ברוכת ילדים, אבל מעל הכל – ד"ר חנה קטן היא כתובת לשיח בנושאים הכי רגישים שחשוב שנסקר ונדבר ונעלה לגביהם את המודעות. בראיון מיוחד עם משה מנס, היא נוגעת בפצעים המדממים של עולם הפוריות והלידה, ומציעה גם נחמה וגם קריאת השכמה.

"כל החלומות מתנפצים ברגע"

השיחה נפתחת בנושא הכואב של "לידה שקטה". ד"ר קטן, שחוותה זאת בעצמה כאישה אחרי שמונה ילדים ובמקביל כרופאה המלווה נשים ברגעיהן הקשים, מתארת את השבר: "לידה שקטה היא לידה שבה התינוק לא בוכה – האמא בוכה. זה אובדן לכל דבר ועניין, זה אבל גמור לאישה, לבעל ולכל המשפחה".

לדבריה, הבשורה היא רגע שאי אפשר להתרגל אליו. "לעשות אולטרסאונד ופתאום לראות שאין דופק – זו בשורה שקשה מאוד לבשר אותה. כל החלומות מתנפצים. אנחנו כאנשי אמונה מבינים שלכל נשמה יש תפקיד, וזה מקל במעט, אבל באותו רגע האישה צריכה את הזמן שלה לבכות ולהתאבל".

ד"ר קטן חושפת בראיון חידוש עולמי שהוקם בירושלים על ידי "יד שרה": בית החלמה ייעודי לנשים שעברו לידה שקטה או אובדן יילוד מיד לאחר הלידה. "זה מקום שנותן מנוחה פיזית ועיבוד רגשי. לפעמים הסביבה מצפה מהאישה לחזור לשגרה כי 'אין תינוק', אבל היא עברה לידה לכל דבר וצריכה תיקוף לכאב שלה".

אזהרה: "ניצול ציני של מצוקה"

בהמשך הראיון, ד"ר קטן יוצאת למתקפה חריפה נגד תופעת ה"תכשירים הטבעיים" והסגולות הרפואיות המופצות במגזר החרדי ללא פיקוח. "יש פה ניצול ציני של אנשים במצוקה שמחפשים פתרון טבעי", היא אומרת בכאב.

"אנשים צריכים להבין – לתרופה יש אבא ואמא. כשאני חותמת על מרשם, אני וחברת התרופות לוקחים אחריות. התכשירים האלה שמוכרים בפרסומונים מבטיחים ש'זה רק עושה טוב ולא מזיק' – אין חיה כזאת! עודף ויטמינים מסוכן בדיוק כמו חוסר. אל תסיקו מסקנות מסיפורי הצלחה ו'מעשיות', גוף האדם הוא פיקדון יקר מהקדוש ברוך הוא ואסור להפקיר אותו בידי מי שרק רוצה להרוויח כסף".

קריאה לרווקות: "לא תעמוד על דם רעך"

לקראת סיום הראיון, ד"ר קטן בוחרת להעלות נושא שהשתיקה יפה לו בדרך כלל במגזר, אך לשיטתה מדובר בפיקוח נפש ממש: שימור פוריות לרווקות מבוגרות.

"כשמגיעה אליי אישה בת 40 שזה עתה התחתנה בשעה טובה, ומבקשת להיכנס להריון – וחשכו עיניי כי אני רואה שכבר מאוחר מדי, זו בשורה של מוות עבורי. אני לא רוצה להגיע לרגע הזה", היא מסבירה בדמעות.

היא קוראת לנשים בגילאי 30-35 שטרם זכו להקים בית, לשקול שימור פוריות: "זה לא מעודד נשים לא להתחתן, חלילה. זה נועד לאפשר לאישה שמתחתנת בגיל מאוחר להגשים את החלום למשפחה גדולה. זה נעשה בברכת רבנים וגדולי הפוסקים, כמו הרב אשר וייס, מתוך הבנה שמצוות 'פרו ורבו' היא ערך עליון. חבל שנשים תפסדנה את הזכות הזו רק בגלל חוסר מודעות".

צפו בראיון המלא והמרגש.