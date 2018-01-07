זמן רב לאחר שהפקיעה את חלקתו לצורך הקמת כביש, נותרו בעל החלקה ומע"צ חלוקים בנוגע לגובה הפיצוי המגיע לו. לאחרונה, בית המשפט המחוזי מינה שמאית מטעמו והורה למע"צ לפצות אותו בהתאם. המסקנה: לפעמים כדאי לסרב למשא ומתן ולהגיע עד בית המשפט (משפט)
התובעים קנו ב-1990 שני מגרשים בחדרה והקימו על אחד מהם בניין. כשביקשו לרשום אותו כבית משותף הם נתקלו בהתנגדות יורשותיהם של המוכרים שטענו כי מאז המצב השתנה, שכן בוטלה הפקעה של חלק מהמגרש. התביעה נגד היורשות התקבלה באחרונה במלואה (משפט)
מה עמד מאחורי החלטת שרי ש"ס לתמוך בהפקעת ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון? רק לפני כמה חודשים הביעו חברי "מועצת חכמי התורה" מחאה נמרצת נגד הכוונה להפקיע את הציון. הגר"ש כהן והגר"ש בעדני חתמו על מכתב חריף, אולם למרות המחאה הצביעו השרים בעד ההפקעה (אקטואליה)
למרות הסערה הצפויה, הממשלה צפויה לאשר הבוקר את תוכנית משרדי האוצר התיירות להפקעת מתחם ציון הרשב"י במירון והעברתו לשליטת המדינה. לפי התוכנית בתוך שנה תוגש תוכנית בניין עיר למתחם הציון, ויוקצו 27 מיליון שקלים להקמת תשתיות קבועות במקום. מתנגדי ההפקעה הפיצו מודעות הקוראות להתפלל כי "המקום יישאר בקדושתו וטהרתו"
משרד האוצר זימן את ראשי ההקדשות במירון לדיון מיוחד, לקראת צאת הפקעת ציון רבי שמעון בר יוחאי אל הפועל ● "העדה החרדית" משגרת איומים חריפים כלפי המדינה: "נלחם בכל מחיר. נשחית את המבנים שיוקמו. זו לא רק מלחמה שלנו. המאבק הוא של כל המגזר החרדי". בלעדי (ארץ)
החגיגות במירון בשיאן, אבל גם על רקע ההילולא הצבעונית המאחדת את כל עם ישראל דואגים גורמים שונים ללבות את אש המחלוקת ● היום הופצה קריאה להתפלל על הציון "שלא ישלטו עליו זרים, ושלא יעבור לשליטת ממשלת הכופרים, הזוממת להופכו למקום בילוי ותיירות" (חרדים)