בראיון אישי וחשוף עם אלי גוטהלף, המרצה והיזם רוני גבריאל שדה מספר על השנים שבהן לא הבין מה קורה לו, על הדיכאון שהשאיר אותו במיטה, על השיחה בפייסבוק שהסתיימה בטרגדיה ושינתה את חייו לנצח, ועל הרגע שבו הבין שהמאבק שלו הפך לשליחות ציבורית. (כיכר FM)
מערכת יחסים עם אדם בעל הפרעת אישיות היא התמודדות קשה ומסובכת הדורשת מאמץ רב ויכולה להסב קשיים נפשיים ובלבול. בת שבע ברטמן מסכמת את הנושא ומגישה מאמר סיום על הפרעות אישיות – מדוע כל כך קשה לטפל בהפרעת אישיות. מאמר מיוחד (משפחה, בבית)
הפרעת אישיות נרקסיסטית: מה קורה כשאדם כל כך עסוק בעצמו שהוא כבר לא יכול לתפקד? כיצד אובססיביות עם העצמי גורמת לחוסר אמפתיה ולחוסר התחשבות בזולת, ואיך אפשר להסתדר עם מישהו שכל מה שמזיז לו בחיים זה הוא עצמו? על הפרעת אישיות נרקיסיסטית ועל אהבה עצמית. בת-שבע ברטמן במדור הייעוץ השבועי