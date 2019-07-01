דייר מוגן בדירה בתל אביב תבע את הנאמנים על הבניין – שהוא חלק מהקדש ציבורי התומך בתלמידי ישיבה – בטענה שאחד מהם התחייב למכור לו את הדירה בה הוא מתגורר. המחוזי קבע שהדייר לא הוכיח תנאים מינימליים לקיומו של הסכם מכר, ודחה את התביעה.
בעקבות פסיקה של בית הדין הרבני בירושלים, מחר (שני) יתקיימו בחירות לוועד ההקדש של 'כולל וואהלין'. לאחר כ-30 שנה בהם לא התקיימו בחירות, 1,800 בעלי זכות בחירה יצעדו אל הקלפיות בירושלים, בני ברק וביתר עילית, ויבחרו כל-אחד שלושה נציגים, מתוך 21 מועמדים. בסופו של דבר, ועד ההקדש יורכב מתשעה נציגים שיזכו למירב הקולות