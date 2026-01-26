פרשה חמורה של מעילה באמון ושימוש בכספי תרומות של הקדש לצרכים אישיים הגיעה לסיומה בפסק דין נוקב של בית משפט השלום בירושלים.

על פי הידוע, מנכ"ל לשעבר של מוסד תורני מוכר, ששימש כאיש החזק בארגון בין השנים 2017 ל-2022, וחויב כעת להשיב סכום עתק של למעלה מ-600 אלף שקלים.

המנכ"ל עבד בצורה הבאה - פנקס הצ'קים הפך לארנק פרטי במשך חמש שנים, כך עולה מפסק הדין, המנהל שהיה אמון על גיוס התרומות עבור עשרות בחורים ואברכים, עשה בקופת המוסד כבתוך שלו. הראיות שנחשפו בבית המשפט הציגו תמונה מדאיגה: בעוד התורמים סבורים שכספם הולך להחזקת תורה, הכסף שימש למימון סגנון חיים אישי.

בין ההוצאות שנחשפו:

נופשים משפחתיים באתרים שונים (כגון עין צורים).

קניות שוטפות ברשתות מזון ותחנות דלק (ילו, מעיין 2000).

ריהוט יוקרתי ומכשירי חשמל (כולל מקפיא) שנרכשו עבור ביתו הפרטי.

העברות כספיות לקרובי משפחה בסכומים של אלפי שקלים.

הטענה: "הכסף הגיע לי" המנהל, מצדו, ניסה להתגונן בטענה כי הישיבה חייבת לו כמיליון שקלים בגין זכויות סוציאליות ויחסי עבודה, וכי כל הוצאה בוצעה בידיעת הממונים. אולם, השופט מרדכי בורשטין דחה את הטענות בשאט נפש, כשהוא מציין כי המנהל מעולם לא פנה לבית הדין לעבודה כדי לתבוע את זכויותיו, דבר ה"אומר דרשני".

יתרה מכך, המנהל הודה בחקירתו כי משך רבע מיליון שקלים בבת אחת לחשבונו הפרטי בשנת 2018 – פעולה שהוגדרה על ידי בית המשפט כסתירה מוחלטת לגרסתו וכפגיעה חמורה בחובת הנאמנות.

גם האישה חויבה בהשבה פסק הדין לא פסח על רעייתו של המנהל, שעבדה באותה עת כטבחית במוסד. השופט קבע כי מאחר שהכספים הופקדו בחשבון המשותף והיא נהנתה מהם תוך שהיא מודעת למתרחש ושותקת, חלה גם עליה החובה להשיב את הכספים.

סוף דבר: תשלום של למעלה מחצי מיליון ש"ח בסיום ההליך, פסק בית המשפט כי על השניים להשיב סכום של 601,431 ש"ח שנלקחו שלא כדין, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך 50,000 ש"ח.

"התמונה שעלתה מהתנהלות הצדדים אינה פשוטה", סיכם השופט, כשהוא מדגיש את הפער בין עמותה הנשענת על נדיבות הציבור לבין מנהל שפעל בחוסר ניסיון וחוסר יושרה מוחלט.