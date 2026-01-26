כיכר השבת
"פנקס הצ'קים עבר לארנק פרטי"

600 אלף שקלים לנופש וריהוט: מעילת הענק של מנכ"ל הישיבה בכספי הקדש; "עשה בקופה כבשלו"

הכסף של האברכים הלך לנופש: מנכ"ל ישיבה חויב להשיב 600 אלף ש"ח שנטל מקופת הצדקה לצרכיו הפרטיים. מפסק הדין עולה כי כספי התרומות שימשו לריהוט ביתי וחופשות. "הפרת אמון מזעזעת" | אלו ההוצאות שנחשפו בפסק (הלכה, חוק ומשפט)

מנכ"ל הישיבה יחזיר מאות אלפי שקלים (צילום: ב"מ)

פרשה חמורה של מעילה באמון ושימוש בכספי תרומות של הקדש לצרכים אישיים הגיעה לסיומה בפסק דין נוקב של בית משפט השלום בירושלים.

על פי הידוע, מנכ"ל לשעבר של מוסד תורני מוכר, ששימש כאיש החזק בארגון בין השנים 2017 ל-2022, וחויב כעת להשיב סכום עתק של למעלה מ-600 אלף שקלים.

המנכ"ל עבד בצורה הבאה - פנקס הצ'קים הפך לארנק פרטי במשך חמש שנים, כך עולה מפסק הדין, המנהל שהיה אמון על גיוס התרומות עבור עשרות בחורים ואברכים, עשה בקופת המוסד כבתוך שלו. הראיות שנחשפו בבית המשפט הציגו תמונה מדאיגה: בעוד התורמים סבורים שכספם הולך להחזקת תורה, הכסף שימש למימון סגנון חיים אישי.

בין ההוצאות שנחשפו:

  • נופשים משפחתיים באתרים שונים (כגון עין צורים).
  • קניות שוטפות ברשתות מזון ותחנות דלק (ילו, מעיין 2000).
  • ריהוט יוקרתי ומכשירי חשמל (כולל מקפיא) שנרכשו עבור ביתו הפרטי.
  • העברות כספיות לקרובי משפחה בסכומים של אלפי שקלים.

הטענה: "הכסף הגיע לי" המנהל, מצדו, ניסה להתגונן בטענה כי הישיבה חייבת לו כמיליון שקלים בגין זכויות סוציאליות ויחסי עבודה, וכי כל הוצאה בוצעה בידיעת הממונים. אולם, השופט מרדכי בורשטין דחה את הטענות בשאט נפש, כשהוא מציין כי המנהל מעולם לא פנה לבית הדין לעבודה כדי לתבוע את זכויותיו, דבר ה"אומר דרשני".

יתרה מכך, המנהל הודה בחקירתו כי משך רבע מיליון שקלים בבת אחת לחשבונו הפרטי בשנת 2018 – פעולה שהוגדרה על ידי בית המשפט כסתירה מוחלטת לגרסתו וכפגיעה חמורה בחובת הנאמנות.

גם האישה חויבה בהשבה פסק הדין לא פסח על רעייתו של המנהל, שעבדה באותה עת כטבחית במוסד. השופט קבע כי מאחר שהכספים הופקדו בחשבון המשותף והיא נהנתה מהם תוך שהיא מודעת למתרחש ושותקת, חלה גם עליה החובה להשיב את הכספים.

סוף דבר: תשלום של למעלה מחצי מיליון ש"ח בסיום ההליך, פסק בית המשפט כי על השניים להשיב סכום של 601,431 ש"ח שנלקחו שלא כדין, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך 50,000 ש"ח.

"התמונה שעלתה מהתנהלות הצדדים אינה פשוטה", סיכם השופט, כשהוא מדגיש את הפער בין עמותה הנשענת על נדיבות הציבור לבין מנהל שפעל בחוסר ניסיון וחוסר יושרה מוחלט.

12
בקרוב לברכת ישראל
טל
11
באיזו ישיבה זו ?
אורח
10
השם ירחם. רק אין יראת שמיים.... איך לא מפחדים מגזל? צרות בעולם הזה וגלגולים...צריך להיות מטומטם בשביל לגזול! השם יצילנו מגזל !!! אכי"ר.
משה
9
תפרסמו מי זה ! למען יראו ויראו.
התליין
אתה רוצה לדעת, ויש לך תירוצים של שם שמים.
ישראל
8
לא כולם ח"ו, אך לאו עכברא גנב חורא גנב... וכשרואים שחיתות כזו צריך לבדוק את כל המערכת!
נמות ולא נתגייס!
7
שוב פעם ערכאות ?
ישראל
לא משנה,שיהיה ערכאות של גויים מצידי.העיקר שילמדו להפסיק לגנוב.איפה שאנחנו לא יודעים לשמור הקב"ה שולח את המדינה להזכיר לנו
שיהיה ערכאות
לדאבונינו היום ערכאות הם כמעט דעת תורה . דוגמא בוררות פונוביז' ועוד
יהודי
6
יש עמותה אחת וארגון אחד -מפורסמים מאוד - שכבר לא מתקרבת אליהם אחרי שהתגלתה בהם מעילה כספית. זה פורסם לציבור. לכן אני חושבת שצריך גם כאן לפרסם. אם זו ישיבה אז ניחא (כי זה ודאי יופץ לתורמים הכבדים) אבל אם זו עמותה שמוכרת לכולם אז חובה לפרסם
ירושלים
5
תורם שאני מכירה מכיר, תרם שני מליון דולר לישיבה בירושלים, ואז הגיע לארץ ורואה את הראש ישיבה נוהג ברכב של מעל מליון ש"ח..
אא
4
חבל שאין פרטים, בכללי חזקת החפות של ראש ישיבה והכרתי כמה כאלה בחיי, יותר חזקה מכתבה שלא נשענת על כלום...
רפאל
3
ישיבת קול תורה
עמרם
2
לעיתים המוסד צובר חוב גדול למנהל וזה משולם בשוטף. זה קורה וברגע האמת מוציאים שם רע על המנהל. חבל שלא זוכרים כמה הוא עבד קשה ולקח אחריות בשביל להחזיק המוסד בתקופה הקשה. וכאשר מגיע לו תשלום עבור כך אזי מתחיל מסע הכפשה
בלי לחץ
1
טיסות ביזנס מלאות במנהלי מוסדות, וזה עולה הרבה מאד כסף ציבורי בלי חשבון,
יצחק

