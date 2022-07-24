לפעמים נדמה שכל העולם סביבנו משתנה ורק תחום אחד נשאר מאחור - תחום הריהוט | שלושה יזמים חב"דיים, נטלו על עצמם לשנות את השוק ובסניף החדש שפתחו בירושלים, הם מציגים ריהוט שעוד לא ראינו ולא נתקלנו | 'כיכר השבת' יצא לבדוק את החנות הכי טרנדית (עולם העיצוב)
ריהוט מחדש הוא הזדמנות לבטא את עצמכם מחדש במרחב. כל רהיט משדר אווירה אחרת, וכל אווירה מושפעת מחומר, מצבע, צורה ונוחות השימוש. לכן, חשבו: האם הספה שתבטא אתכם היא מפנקת ורכה במיוחד, או אולי דווקא מאופקת וקשיחה יחסית? האם שולחן האוכל יהיה עגול ופתוח או דווקא מרובע ומדויק?
מעבר דירה הוא הזדמנות מצוינת לרהט מחדש את הבית ולהתאים אותו לצרכי המשפחה. עם זאת, כדאי גם לדעת מה לקנות ומה להביא מהבית הישן, לקבוע סדר עדיפויות כדי לא לחרוג מהתקציב ולהתרשם מסגנונות עיצוב שונים (בית וסטייל, שיווקי)