איסור השחיטה בפולין: הרב אברהם שלזינגר, ראש מערך הכשרות של בד"ץ 'חניכי הישיבות' אומר ל'כיכר השבת', כי האיסור על השחיטה הכשרה עלול לגרום לרבים באירופה לאכול בשר לא כשר, זאת עקב עליית המחירים הצפויה. וגם: מהו הפתרון לפרשה שלא אומץ על ידי הבד"צים? • סיקור מיוחד (תפוצות)
לראשונה, מקבלת חנות בבני-ברק את כשרותו המהודרת של הגאון הרב מרדכי גרוס שי´, אב"ד "חניכי הישיבות" > ראש מערכת הכשרות בשיחה ל"כיכר השבת": "בעל החנות, יהודי חסיד, הבין את הצורך של בני ישיבות בהכשר ופנה אלינו" > האם זהו שלב ראשון בדרך למערכת כשרות גדולה? (חרדים)