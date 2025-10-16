כיכר השבת
הרחבת גבולי הקדושה

30 שנה לקהילה: כך ישודרג מתחם התפילה הגדול במודיעין עילית

במעמד צנוע תרם הנגיד מוטי בן משה סכום עצום לשיפוץ והרחבת מתחם בית הכנסת 'היכל יצחק' במודיעין עילית, לרגל 30 שנה להקמת הקהילה | באירוע השתתפו רבני העיר ונכבדי הקהילה (חרדים)

הרחבת גבולי הקדושה בקהילת 'היכל יצחק' (צילום: שמואל עמית צילום אירועים)

אירוע מרומם נרשם השבוע בקהילת "היכל יצחק" בשטיבלך המרכזיים של מודיעין עילית, כאשר הנגיד הנודע מוטי בן משה הודיע על תרומה משמעותית לשיפוץ המתחם ובניית שטיבלך נוספים, לציון שלושה עשורים להקמת הקהילה.

לרגל המעמד, התכנסו רבני העיר, אישי ציבור ונכבדי הקהילה, לערב של הודיה וסעודת מצווה, בה הובעה הערכה עמוקה על התרומה שתשדרג את מרכז התפילה מהגדולים בעיר.

קודם לאירוע, ערך הנגיד סיור מיוחד בקומפלקס יחד עם רב הקהילה הגאון רבי מאיר גפני, חברי ההנהלה הרה"ג אברהם שלזינגר, הרה"ג רבי אריה לייב אלישיב, הר"ר מאיר מורגנבסר, הר"ר דניאל נוימן, הר"ר חיים רוט, ומייסד הקהילה ר' משה שלזינגר.

התרגשות ניכרה בקרב המתפללים והגבאים, כשקהילת 'היכל יצחק' יוצאת לדרך חדשה – בהתרחבות, שדרוג ונראות מרוממת לבית מקדש מעט בלב העיר.

הרחבת גבולי הקדושה בקהילת 'היכל יצחק' (צילום: שמואל עמית צילום אירועים)
