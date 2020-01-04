כך בשקט בשקט בלי משים, משתלטים הרפורמים על המערכות החברתיות בישראל. מספרם של המוגדרים 'רפורמים' בארץ הוא אמנם זעום, אבל הכסף מצוי בכיסם, גופי השמאל היושבים תדיר על הורידים שלנו ששים לקראתם, וכך פרוס לפניהם שטיח אדום ובקומה זקופה הם חודרים לכל פינות החיים שלנו (דעות)
אחרי שהרב שמואל אליהו קרא להקריב קרבן פסח כבר השנה, ותמיכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי ביהודה גליק למבצע המנויים לקרבן הפסח - מצטרף היום גם רבה הראשי של קרית-מוצקין, הרב דוד-מאיר דרוקמן ליוזמה החדשנית, ונמנה על הפסח, ואף עשה מנוי לכל משפחתו איתו. "הרבי מליובאוויטש עורר רבות", אמר (יהדות)
כאשר אותם אישים, ותסלחו לי על הכינוי הלא תיקני והלא כל-כך 'רבני' - אותם 'אפסים' המנחיתים הוראה ופקודה לירות מ'טווח אפס' על מתנחלים ועוד ללא כל כל התגרות מוקדמת - המסר המשודר לעולם הוא כי הני המיתכנים 'מתנחלים' הינם אזרחים ויהודים סוג ג' ודמם הותר (דעה, בארץ)
אחרי שהציק לחסידות בעלזא בחיפה, עובר אבי וייצמן, יו"ר המועצה בחיפה, קרית-מוצקין ודימונה - להציק לרב העיר קרית-מוצקין, הרב דוד-מאיר דרוקמן. הרב דרוקמן הגיש תביעה לביה"ד לפטר את וייצמן לאלתר. "הוא כנראה לא מודע למוסר עבודה ויחסי אנוש, שלא לדבר על סדרי רבנות והלכה", כותב הרב. בלעדי (חרדים)