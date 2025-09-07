כיכר השבת
הרב הראשי בשיחה בקריות: "זה סוד ההצלחה של חב"ד"

הרב הראשי הגאון רבי קלמן מאיר בר הגיע לביקור מיוחד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בקריות, נפגש עם ראשי המוסדות ונשא דברי חיזוק בפני התלמידים לקראת חודש החגים (חרדים)

הגר"ק בר בביקור בישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש' בקריות (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)

תלמידי ישיבת חב"ד 'תומכי תמימים ליובאוויטש' בקריות, זכו שבוע שעבר לביקורו של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן מאיר בר בישיבה.

הרב הגיע תחילה לסיור במרכז "נפש חיה" חב"ד ליובאוויטש הקריות, פגש את אברכי הכולל ומשם המשיך לפגישה ייחודית בענייני הכלל. בפגישה המיוחדת השתתפו, הרב דוד מאיר דרוקמן – רב העיר קרית מוצקין ורב קהילת חב"ד בקריות, הרב יוסף אברהם פיזם  – רב קהילת חב"ד קרית שמואל, ראש ישיבת תות"ל הקריות ומנהל-על בת"ת חב"ד 'צבאות מנחם', הרב שמשון פיזם – שליח הרבי ומנכ"ל מוסדות "נפש חיה", הרב איתן יעקב פיזם - מנכ"ל ישיבת תות"ל הקריות, הרב חיים אליעזר פיזם – מנהל הישיבה, איש החסד ר' דוד מרציאנו - מנהל גמ"ח יוסף יצחק והרב משה חיים פיזם  – סמנכ"ל מכון למען ילמדו.

לאחר מכן, נכנס הרב הראשי אל בית המדרש המלא בבחורי הישיבה מפה לפה, בירך את התלמידים וחיזקם בדברי התעוררות על מעלת לימוד התורה וחודש אלול. כמו כן, שיבח את הבחורים על לימודם והאווירה המיוחדת השוררת בישיבה.

את הכינוס המרכזי, הנחה מנהל הלימודים הרב בצלאל ווילשאנסקי שהזמין את הרב הראשי לדבר ולחזק את התמימים לקראת חודש החגים הבא עלינו לטובה. בדבריו, דיבר הרב בהתרגשות על מפעל השליחות של הרבי מליובאוויטש, ועודד את התמימים "בכדי להיות שליח של הרבי מצליח באמת – צריך לנצל את הזמן בישיבה, להשקיע בלימוד התורה ולצאת מכאן עם כוחות חזקים לעבודת השליחות", אמר הרב.

ראש הישיבה, הרב יוסף אברהם פיזם, העניק לרב כמזכרת מהביקור את ספרו "לקוטי אור" – פנינים מתורת כ"ק אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, בעל יום ההולדת של ח"י אלול.

הרב הראשי ציין את התפעלותו הרבה מההתמדה ומהאווירה החסידית במקום, ושיבח את בחורי הישיבה על ההתקשרות לרבי ועל חלקם בהפצת המעיינות חוצה.

מנהל הישיבה הרב חיים אליעזר פיזם הודה לרב על הביקור המרגש ואמר שדבריו נתנו חיזוק עצום לתלמידי הישיבה לקראת השנה החדשה.

