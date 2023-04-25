קהל רב של בני תורה, ועל צבאם רבנים ודיינים, נטלו חלק בשמחת נישואי בנו של הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת חניכי הישיבות באלעד וראש כולל 'שירת שמעון' | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל עם הופעתו הכבודה של הגאון רבי יצחק פרץ, רבה של רעננה, שהופיע לראשונה בציבור לאחר תקופה ארוכה (חרדים)
החלטת בג"צ להכיר בגיורים רפורמיים; הפסיקה ההלכתית שגיור רפורמי אין בו כלום; החשש מגיור המוני של אלפי גויים והתקווה לחוק חדש • הרב יצחק פרץ, ראש מערך הגיור לשעבר, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (חרדים)
הרב יצחק פרץ, ראש לשכתו של הרב הראשי והראשון לציון מסיים ארבע שנים בתפקיד. ישמש מעתה כראש לשכתו ויועצו האישי של מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שלמה דייכובסקי * הרב פרץ שימש כמנהל בית הדין הרבני בתל אביב למעלה מעשור, קודם למינוי לראש לשכת הרב עמאר. כל הפרטים