במלאות 30 שנה למכון "מעיינות הלוי" להפצת תורתו של פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק''ל, התכנסו כלל נגידי החצר לועידת 'נשמתי' בבית הכנסת העתיק במוצא | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד (חסידים)
מתיעוד חדש שהגיע לידי "כיכר השבת" ניתן לראות את הדוחק, הצפיפות והדחיפות בתוך היכל "חכמי לובלין" במהלך מסע הלווייתו של פוסק הדור מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל. בעקבות הדחיפות והדוחק נרמסו למוות האברך מוטי גרבר והחתן יצחק סאמט ז"ל ואחרים נפצעו בדרגות פציעה שונות • צפו בתיעוד (חרדים)
יממה לפני נפילתו למשכב של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, וכחודש לפני פטירתו, תועד פוסק הדור מברך את נינתו בחביבות נדירה • הכלה נכנס לפני נישואיה וזכתה לקבל את ברכת סבה • הגר"ש נראה מתעניין מי החתן וכששמע ששמו "ולדר" תהה אם מדובר במשפחת הסופר • צפו (חרדים)
מרן ראש הישיבה רבי אהרון לייב שטיינמן התבטא על פטירת גדולי ישראל מרן הגר"ש וואזנר והגר"ח גריינמן זצ"ל כי אלו "שווערע טעג - ימים קשים..." • על האסונות שאירעו בלוויית פוסק הדור, אמר הגראי"ל כי "אף אחד לא מת בלי שנגזר עליו ח"ו למות... ואמנם אלו שעברו ברגליהם צריכים כפרה" (חרדים בארץ)