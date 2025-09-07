במלאות שלושה עשורים להקמת מכון "מעיינות הלוי", הפועל להוצאת כתבי תורתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר זצוק"ל, נערכה ועידת "נשמתי", בבית הכנסת העתיק במוצא.

המעמד, שנערך באווירה מרוממת, איגד את כלל נגידי חסידות 'שבט הלוי', שבאו לחלוק כבוד ולהביע תמיכתם בהמשך הפצת תורתו של בעל שבט הלוי זצוק"ל.

את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מ'שבט הלוי', שנשא את המשא המרכזי. בדבריו, שיבח את פעילות המכון לאורך השנים והדגיש את החשיבות בהפצת תורתו של זקינו זצוק"ל לכלל הציבור.

את הערב הנחה בחן ובכישרון המשפיע החסידי הגה"ח רבי יחזקאל טוסיג, שהרחיב בדבריו בשגב דמותו הנשגבה ותורתו הבהירה של המאור הגדול לתורה וחסידות.

בסיום האירוע, עברו הנגידים לפני הקודש לקבלת תשורה נאה, כסמל להוקרה על תמיכתם המתמשכת בפעילות המכון.