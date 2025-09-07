כיכר השבת
מעמד מרגש

שלושים להפצת מעיינות 'שבט הלוי': הנגידים התכנסו במבנה העתיק במוצא 

במלאות 30 שנה למכון "מעיינות הלוי" להפצת תורתו של פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק''ל, התכנסו כלל נגידי החצר לועידת 'נשמתי' בבית הכנסת העתיק במוצא | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד (חסידים)

ועידת "נשמתי" בשבט הלוי (צילום: א. אייזנבאך)

במלאות שלושה עשורים להקמת מכון "מעיינות הלוי", הפועל להוצאת כתבי תורתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר זצוק"ל, נערכה ועידת "נשמתי", בבית הכנסת העתיק במוצא.

המעמד, שנערך באווירה מרוממת, איגד את כלל נגידי חסידות 'שבט הלוי', שבאו לחלוק כבוד ולהביע תמיכתם בהמשך הפצת תורתו של בעל שבט הלוי זצוק"ל.

את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מ'שבט הלוי', שנשא את המשא המרכזי. בדבריו, שיבח את פעילות המכון לאורך השנים והדגיש את החשיבות בהפצת תורתו של זקינו זצוק"ל לכלל הציבור.

את הערב הנחה בחן ובכישרון המשפיע החסידי הגה"ח רבי יחזקאל טוסיג, שהרחיב בדבריו בשגב דמותו הנשגבה ותורתו הבהירה של המאור הגדול לתורה וחסידות.

בסיום האירוע, עברו הנגידים לפני הקודש לקבלת תשורה נאה, כסמל להוקרה על תמיכתם המתמשכת בפעילות המכון.

ועידת "נשמתי" בשבט הלוי (צילום: א. אייזנבאך)
