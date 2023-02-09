בתאונה שהתרחשה עם שני כלי רכב ישראלים עם מעורבות של משאית פלשתינאית, נפצעו חמישה אנשים, מותה של האישה נקבע במקום | ראש מועצת שומרון יוסי דגן האשים את שרת התחבורה: "אם היא לא הייתה מעכבת הסדרת צומת רחלים, תאונת הדרכים המזעזעת הזו הייתה נמנעת" (חדשות)
הכבישים ממשיכים לדמם: בתאונה חזיתית בין רכב פרטי למסחרי בכביש 70 סמוך למושב נתיב השיירה נפצעו חמישה בני אדם. צוותי כיבוי חילצו את הפצועים וכוחות הרפואה קבעו את מותה של אחת מהם ופינו את השאר, בהם שניים בני 60 במצב קשה, לבית החולים. במשטרה בודקים איזה מכלי הרכב סטה מנתיבו