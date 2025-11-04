כיכר השבת
זירה קשה

תאונה קטלנית וחריגה: הרכב התנגש בגדר והעץ חדר לתוכו, הנהגת נהרגה

בשעת בוקר מאוחרת נהרגה נהגת כבת 60 ביישוב ג'ת, לאחר שהתנגשה ברכבה בתוך גדר ביישוב. עץ חדר אל תוך הרכב והיא נלכדה בפנים | היא חולצה בתוך זמן קצר ומותה נקבע בזירה (בארץ)

(צילום: דוברות כבאות והצלה מחוז חוף)

נהגת רכב כבת 60 נהרגה היום (שלישי) ב חריגה במועצה המקומית ג'ת בצפון השרון, בסמוך לקו הירוק, לאחר שרכבה התנגש בגדר בתוך היישוב.

האירוע התרחש מעט לפני השעה 10:30. האישה נהגה ברכב והוא התנגש כאמור בגדר בחצר מבנה ביישוב. עץ גדול שעמד במקום חדר לתוך הרכב.

הנהגת נלכדה בפנים וצוותי כיבוי הוזעקו למקום כדי לחלץ אותה מתוכו. היא חולצה באמצעות כלים ייעודיים. חובשים ופרמדיקים מיהרו לזירה וניסו להציל את חייה, אולם מותה כאמור נקבע במקום.

פרמדיקית מד"א מרוות דקה סיפרה: "ראינו רכב שהתנגש בגדר, עם פגיעות פח קשות מאוד. בתוך הרכב הייתה אישה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. בעזרת לוחמי האש חילצנו אותה, אך לצערנו עקב פציעתה לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

מכבאות והצלה נמסר: "עם הגעת צוותי הכיבוי למקום, זוהה רכב שנכנס בעץ, כאשר העץ חדר אל תוך הרכב והלכודה נלכדה בפנים. צוותי הכיבוי ביצעו פעולות חילוץ באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ הלכודה. לאחר החילוץ, הלכודה הועברה לטיפול אנשי הרפואה במקום שקבעו את מותה".

(צילום: דוברות כבאות והצלה מחוז חוף)

