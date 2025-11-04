נהגת רכב כבת 60 נהרגה היום (שלישי) בתאונת דרכים חריגה במועצה המקומית ג'ת בצפון השרון, בסמוך לקו הירוק, לאחר שרכבה התנגש בגדר בתוך היישוב.

האירוע התרחש מעט לפני השעה 10:30. האישה נהגה ברכב והוא התנגש כאמור בגדר בחצר מבנה ביישוב. עץ גדול שעמד במקום חדר לתוך הרכב.

הנהגת נלכדה בפנים וצוותי כיבוי הוזעקו למקום כדי לחלץ אותה מתוכו. היא חולצה באמצעות כלים ייעודיים. חובשים ופרמדיקים מיהרו לזירה וניסו להציל את חייה, אולם מותה כאמור נקבע במקום.

פרמדיקית מד"א מרוות דקה סיפרה: "ראינו רכב שהתנגש בגדר, עם פגיעות פח קשות מאוד. בתוך הרכב הייתה אישה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. בעזרת לוחמי האש חילצנו אותה, אך לצערנו עקב פציעתה לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

מכבאות והצלה נמסר: "עם הגעת צוותי הכיבוי למקום, זוהה רכב שנכנס בעץ, כאשר העץ חדר אל תוך הרכב והלכודה נלכדה בפנים. צוותי הכיבוי ביצעו פעולות חילוץ באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ הלכודה. לאחר החילוץ, הלכודה הועברה לטיפול אנשי הרפואה במקום שקבעו את מותה".