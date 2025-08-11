שתי תאונות קשות בבקעת הירדן: מותה של נערה בת 17 נקבע במקום

שתי תאונות קטלניות התרחשו בשעה האחרונה (שני) בגזרת הר חברון ובקעת הירדן, באחת התאונות ישנה נערה בת 17 שנהרגה.

כונני ההצלה והחירום הוזנקו לת.ד קשה בכביש חוצה יהודה סמוך לישוב אדורה הכוננים העניקו טיפול רפואי ראשוני לנערה כבת 17 שנפגעה מרכב ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותה.

רב רשף אופיר לוי מפקד המשמרת: "עם ההגעה למקום האירוע נגלתה לנו זירה קשה ומורכבת של תאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב. לאחר הערכת מצב ראשונית במקום, זיהינו מספר פצועים, וכן לכודה באחד הרכבים".

עוד נמסר: "מדובר בתאונה עם פגיעות קשות מאוד, ועקב כך החילוץ היה מורכב וארך זמן ממושך. תוך כדי פעולות החילוץ אפשרנו מרחב עבודה לצוותי הרפואה, ואלה קבעו את מותה".

מתנדב 'צוות הצלה' פנחס טויסיג מוסיף: "כשהגעתי למקום ראיתי הולכת רגל, נערה בת 17 מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בה בדיקות רפואיות אך למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות ממנו סבלה נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותה במקום".

בנוסף ת.ד בכביש 505 בין פצאל למעלה אפרים, כונני הצלה ללא גבולות מד"א בקעת הירדן מעניקים כעת טיפול רפואי ראשוני לכ9 נפגעים בדרגות פציעה שונות. פרטים בהמשך

מדוברות קרית ארבע נמסר: "תושבים יקרים! בהמשך לעדכון הקודם, בעקבות תאונת דרכים, כביש 35 חסום לתנועה בצומת אדורה לכיוון מערב בלבד(תרקומיא). לכיון מזרח (צ. העוקפים) - פתוח לתנועה. נעדכן שוב כשיפתח באופן מלא".