מאות שוטרים פינו לפנות בוקר מבנים במצפה יצהר. לאחר עזיבת כוחות ההרס את המקום החלו התושבים, יחד עם תומכים שהחלו להגיע מרחבי הארץ, בבניית הבתים מחדש. "מקומם לראות כיצד הורסים בתאווה בלתי נשלטת בתי יהודים בארץ-ישראל", אמר גרשון מסיקה ראש המועצה האיזורית שומרון (בארץ)
לאחר הפרסום המסעיר על-כך שנתניהו, ברק ואטיאס הגיעו לסיכומים בעניין הקפאת הבנייה, אומר הערב השר אטיאס ל´כיכר השבת´: "ברור שלאורך זמן לא יהיה ניתן להמשיך במצב זה לאור הגידול הטבעי וצורכי ההתיישבות". לדבריו, "אחרי נסיעתו של נתניהו בשבוע הבא יתבהרו הדברים" (פוליטי-מדיני)