פלסטיני נוטרל הבוקר (רביעי) בחווה בחטיבת בנימין, לאחר שניסה לתקוף תושב מקומי באמצעות אבן גדולה. תושב החווה השיב בירי מנשקו האישי ונטרל את המפגע, שנפצע באורח בינוני ופונה לטיפול רפואי.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מוקדם יותר התקבל דיווח מבעלי החווה על אודות פלסטיני שהגיע למקום כשהוא חמוש באבן בידו וניסה לפגוע בתושב. האזרח, שחש מאוים, ביצע ירי לעבר התוקף ונטרל את הסכנה.

כוחות משטרה מתחנת בנימין של מרחב שומרון בליווי לוחמי צה"ל הוזעקו למקום על ידי בעלי החווה, והחלו בחקירת נסיבות המקרה תוך איסוף ממצאים ועדויות מהמעורבים.

חמוש מבעוד מועד והחל להשתולל

מתחקור ראשוני שערכו כוחות הביטחון עולה כי הפלסטיני הגיע לחווה כשהוא חמוש מבעוד מועד באבן גדולה. לפי הממצאים, החל החשוד להשתולל ולהתנהג באופן מחשיד, ובשלב מסוים החל באיומים כלפי תושב המקום שניגש לברר את מעשיו.

כאשר החשוד ניסה לתקוף את התושב באמצעות האבן, האזרח שחש מאוים ביצע ירי מנשקו האישי לעבר המפגע ונטרל בכך את הסכנה שבמעשיו. החשוד נפצע באורח בינוני ופונה טרם הגעת הכוחות לטיפול רפואי.

במשטרה מסרו כי החשוד יועבר בהמשך לחקירת גורמי הביטחון, וחקירת המקרה נמשכת. האירוע מצטרף לשורה של מקרי תקיפה והתגרות שמתרחשים באזור בנימין בתקופה האחרונה.