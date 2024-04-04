כיכר השבת

עוד כתבות על התנחלות:

"לא לפחד כלל" | בין הזמנים ב'כיכר'

|

מפרנסים את האוייב?!

||
43

התושבים יתנגדו

||
4

ירה, נמלט וירה שוב

||
32

צלם 'כיכר' מגיש

||
10

בהתנחלות החרדית | צפו

||
6

במהלך פינוי גבעה

||
16

ישיבת הסדר במקום

||
16

המאחז הבלתי חוקי

||
14

נגד ה-BDS

||
3

"הערבים כבר הצביעו"

||
9

צעקות מחוץ לבית

||
4

'לא תפונו שוב'

||
9

פינוי נתיב האבות

||
28

תיעוד

|

לקראת רצף יהודי?

|

נס לפנות בוקר

||
12

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר