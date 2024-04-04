אחרי טבח שמחת תורה, סיגלית טמיר ובעלה יחד עם עשרת ילדיהם, הקימו חווה עם מעל 100 ראש צאן במרחק 400 מטרים אוויריים מהבתים הראשונים של יריחו | צפו בגדלות הנפש של האמא והאחריות העצומה של דוד בן ה-10 (בארץ, בין הזמנים)
ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
למרות שמדובר בהריסה של שניים או שלושה בתים ומטע זיתים, מי שחתום על תשובת המדינה לבג"ץ הוא השר סמוטריץ', שמחזיק בסמכויות המנהל האזרחי במשרד הביטחון | התושבים במעוז אסתר נערכים להתנגד להרס, ואומרים: "סמוטריץ' צריך להחליט האם הריסת בתי יהודים קודמת בשיקולים המבצעיים למשימות ביטחון והרס פלישה ערבית" (חדשות)
גל הטרור: לפני דקות ספורות הגיע מחבל ליד היישוב קדומים, ירה בסייר הביטחון, המשיך בנסיעה וירה באדם נוסף, כוחות ההצלה והחירום העניקו סיוע ראשוני לאדם שנצפע באורח קשה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום. המחבל נוטרל בידי כוחות הביטחון והתושבים הונחו להסתגר בבתים | כל הפרטים (חדשות)