בחוות שער המלך, הממוקמת 400 מטרים אוויריים מהבתים הראשונים של יריחו, פגשנו את סיגלית טמיר - אישה יוצאת דופן שהיא ובעלה עם עשרת ילדיהם, מנהלים חווה עם מעל 100 ראש צאן.
החווה הוקמה לאחר טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר 2023 בשטח c וצמודה לשטח a.
המשפחה שומרת על השטח לקראת הקמת עיר חרדית.
דוד, בן ה-10, קם ב-4 לפנות בוקר ורועה את עדר הצאן. שאלנו את דוד האם הוא לא מפחד להנהיג עדר צאן מטר מיריחו - צפו בתשובתו הלא תאמן ותגלו כיצד הילד הקטן לוקח על עצמו אחריות עצומה.
ההורים דאגו לבנות לילדיהם בריכה שבה הם יכולים להתרענן, ואני לא פספסתי הזדמנות ותוך כדי שידור קפצתי למים.
החווה מארחת מבקרים שונים, כולל "שמאלנים רדיקליים" שמנסים לשכנע את המשפחה לעזוב את המקום, אך סיגלית ובעלה ממשיכים בנחישות בדרכם.
אני ויוסי סרגובסקי התפעמנו מגדלות ועוצמת הנפש של סיגלית - שמנהלת חווה גדולה, במקביל למשפחה ברוכת ילדים, ושמירה על חזון של עתיד יהודי באזור הזה.
