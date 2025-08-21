כיכר השבת
החווה החקלאית החסידית במצפה יריחו: "הציבור החרדי חייב חוות לנפש" | צפו

סמוך לישוב מצפה יריחו הקים חסיד נדבורנא חווה חקלאית חסידית ייחודית, הוא סבור שהציבור החרדי חייב חוות כאלה לנפש, וחלומו הגדול בגילאי הבחרות היה להקים חווה כזו | בואו לסיור בחווה החסידית (חרדים)

החווה החקלאית החסידית ליד מצפה יריחו (צילום: שמואל אריה | עריכה: שמואל אריה ודוד והבה)

במהלך הטיול המשותף שלי עם יוסי סרגובסקי, הגענו סמוך לישוב מצפה יריחו שם פגשנו את יחזקאל פרידמן, חסיד נדבורנא שהקים חווה חקלאית חסידית ייחודית.

פרידמן, שלמד בישיבות ליטאיות וחסידיות, סבור שהציבור החרדי חייב חוות כאלה לנפש, וחלומו הגדול בגילאי הבחרות היה להקים חווה כזו.

בבית המדרש של החווה תוכלו לראות זה לצד זה ספרי שבחי הבעש"ט החסידי, אבי הישיבות הליטאי, ושרי המאה של הרב מימון מתנועת המזרחי. תהינו אצל פרידמן לפשר ספרים אלו שנדיר לראותם האחד ליד השני בבית כנסת חרדי. לא תאמינו לשמוע את תשובתו.

פרידמן, המוכר לגולשי 'כיכר השבת' מהכתבה עם המזבח שעלתה בתשעה באב, מפליא אותנו ומספר שהחווה היא חלק מהציפייה להקמת בית המקדש - יש להם עדר ללא מום ומשפחות מגיעות ועושות מנוי על קרבן פסח מדי שנה, יש גם מנוי לקרבן חגיגה ועוד. אפילו מרן הגר"ח קניבסקי וחתנו הרב צביון רכשו מנוי על קרבן פסח.

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':

  • מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
  • תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
  • קו ליער 1-800-350-550

