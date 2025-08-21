במהלך הטיול המשותף שלי עם יוסי סרגובסקי, הגענו סמוך לישוב מצפה יריחו שם פגשנו את יחזקאל פרידמן, חסיד נדבורנא שהקים חווה חקלאית חסידית ייחודית.

פרידמן, שלמד בישיבות ליטאיות וחסידיות, סבור שהציבור החרדי חייב חוות כאלה לנפש, וחלומו הגדול בגילאי הבחרות היה להקים חווה כזו.

לפרקים הקודמים >>>

בבית המדרש של החווה תוכלו לראות זה לצד זה ספרי שבחי הבעש"ט החסידי, אבי הישיבות הליטאי, ושרי המאה של הרב מימון מתנועת המזרחי. תהינו אצל פרידמן לפשר ספרים אלו שנדיר לראותם האחד ליד השני בבית כנסת חרדי. לא תאמינו לשמוע את תשובתו.

פרידמן, המוכר לגולשי 'כיכר השבת' מהכתבה עם המזבח שעלתה בתשעה באב, מפליא אותנו ומספר שהחווה היא חלק מהציפייה להקמת בית המקדש - יש להם עדר ללא מום ומשפחות מגיעות ועושות מנוי על קרבן פסח מדי שנה, יש גם מנוי לקרבן חגיגה ועוד. אפילו מרן הגר"ח קניבסקי וחתנו הרב צביון רכשו מנוי על קרבן פסח.

