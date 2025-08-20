צמוד לישוב מבואות יריחו, בואדי אום-סירא הנשפך לבקעת הירדן, 30 מטר הליכה מהרכב, מצאנו אני ויוסי סרגובסקי מקום מיוחד עם בריכה מלאכותית בעומק 1.5 מטר. הסוד של המים הקרירים והצלולים הוא שמדובר במי תהום טהורים הנשאבים מעומק 600 מטר.

השילוב בין הנוף הצהבהב של המדבר, השקט החללי של סלעי הקרטון והחרסית, והמים הקרירים יוצר אווירה שלא תמצאו בשום מקום אחר בארץ.

אבל הסיפור המרתק מתחיל כשפגשנו את רז צדק - איש תיירות דתי לאומי מוכר מהאזור שהפתיע אותנו עם הזמנה חמה לציבור החרדי ולגולשי 'כיכר השבת'. "בואו לטבול, אנחנו מאירים פנים כאן בעין צדק".

הבריכה נמצאת בסמוך לעיר החרדית החדשה שבימים אלו נמצאת בתכנון ותיקרא "עיר התמרים".

ולמה נקרא שמה "עין צדק"? האגדה מספרת שבעבר גרה כאן משפחת צדק ממבואות יריחו בסמוך לבריכה. כשהמשפחה עזבה את היישוב, התושבים קראו למקום "עין צדק" - במשחק מילים.

למה מרוקנים את הבריכה כל יום חמישי ומחדשים אותה ביום ראשון? רז הסביר לנו את הסוד - זה לשמירה על סטריליות המים. כל שבוע המים מתחדשים צלולים וטהורים וזה עולה ליישוב מבואות יריחו אלפי שקלים בשנה.

"תגידו לגולשי כיכר השבת שהם מוזמנים לטבול פה", הדגיש רז צדק. "אנחנו רוצים שאנשים יבואו ליהנות מהמקום המיוחד הזה".

אני לא פספסתי הזדמנות וקפצתי למים הקרירים תוך כדי שידור. יוסי סרגובסקי הבורגני בן הכרך קיבל הלם מהמראה - אולם עד מהרה נכנס לאווירה וצלל למים.

המתקנים במקום מתוחזקים בקפידה - ספסלי קק"ל, שולחנות פיקניק, ופינה מטופחת שהתושבים סידרו במקום. יש אפילו אישור להבערת אש. הכל נקי ומסודר כמעט כמו הפארק לאומי.

איך מגיעים לשם? כותבים ב-WAZE "עין צדק", או באוטובוס קו 946 מירושלים, יורדים בתחנת היישוב מבואות יריחו, עולים מערבה לכיוון הבתים הגבוהים של היישוב עד שמגיעים לשער המערבי בכביש הביטחון, משם יוצאים וממשיכים בשביל כ100 מ' לאורך שדרת עצי זית עד שמגיעים לבריכה המהממת בוודאי.

המקום מתאים לכל עונות השנה ומסומן במפת שבילים מספר 6-5 של בקעת הירדן ומזרח השומרון.

נא לשמור על כללי הבטיחות והניקיון, לא בחמסין ובימים של שטפונות.

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':