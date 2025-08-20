בקאסר אל יהוד, 10 ק"מ מזרחית ליריחו, עמדנו אני ויוסי סרגובסקי מול דילמה הלכתית. במקום הזה לא התרחש נס אחד - אלא שלושה ניסים!

כאן חצה יהושע בן נון את הירדן כשהמים נעמדו. כאן עלה אליהו הנביא במרכבות האש לשמים, וכאן נרפא נעמן הארמי מצרעתו אחרי שטבל 7 פעמים בירדן.

השאלה שהטרידה אותנו לאור פסקו של ראש גאוני תורת ארץ ישראל שאין לברך במקום זה אלא עד שיראה "בפרטות" את מקום הנס - האם אפשר לזהות בימינו בפרטות את מקום הנס?

פנינו לשמוע דעת תורה במעונו של מו"ר הגאון רבי שמואל חיים דומב מהדיר 'משך חכמה' דיין ורב קהילת חניכי הישיבות הגבעה הדרומית במודיעין עילית.

הפתרון ההלכתי המבריק שמצא לנו מו"ר לפי כל הדעות לברך - יפתיע אתכם. צפו ותהנו...

אתר קאסר אל יהוד (בתרגום "מעבר היהודים" - או "שבר היהודים" או "ארמון היהודים") מחולק בחבל באמצע הירדן - מצד אחד ישראל, מהצד השני ירדן. מרגש לעמוד במקום שבו התחילה ההיסטוריה של עם ישראל בארצו.

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':