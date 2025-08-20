בקיבוץ אלמוג, בצפון ים המלח, פגשנו אני ויוסי סרגובסקי את גיא ארליך, האיש שהגשים חלום אישי ויצר מחדש את תעשיית הבשמים המקראית. החווה שהקים מגדלת היום את מטע האפרסמון הגדול בעולם, כמו גם את מטע עצי לבונת הקטורת הראשון והגדול בעולם ואת אוסף המור והלבונה הגדול בעולם.

"זה לא העץ עם הפרי הכתום שכולם מכירים", הסביר לנו גיא. "האפרסמון התלמודי זה צמח שגדל כאן בעבר והיה המקור לאחת התרופות החשובות בעולם הקדום ולבושם המבוקש ביותר באימפריה הרומית. אלף וחמש מאות שנים האפרסמון לא גדל כאן, ואנחנו מחזירים אותו לחיים".

החווה משמשת כחממה לפיתוח חקלאות מקומית של צמחי תבלין, בושם ומרפא מקראיים ומדבריים. גיא מגדל מגוון נדיר של צמחי בושם ומרפא מקראיים, כולל עצי מור ולבונה - סממני הקטורת של בית המקדש שקמים לתחייה כאן באלמוג, קרוב לירושלים.

הרגע המרגש הגיע כשגיא סיפר לנו על ההכרה הרשמית שקיבל. "חוות האפרסמון כבר קיבלה מינוי רשמי של ספק הקטורת ממכון המקדש", הוא אמר. "זה לא סתם הכרה - זה אישור שמה שאנחנו עושים כאן זה באמת החזרה של תעשיית הבשמים המקראית לארץ ישראל".

אבל הפתעה גדולה יותר חיכתה לנו. "לא רק זאת", המשיך גיא, "גם גדול הדור המנוח, הרב חיים קנייבסקי, נתן את ברכתו לברך ברכת שמן ערב על האפרסמון שלנו - בתנאי שאוהבים את הריח".

הסיפור התחיל בתשס"ח כשמשפחת ארליך עברה מירושלים לקיבוץ אלמוג וחיפשה רעיון ליזמה כלכלית. בטיול לשמורת עיינות צוקים הם מצאו את הייעוד שלהם - להחזיר את החקלאות של צמח האפרסמון הקדום לחופי ים המלח.

"דרך ארץ ישראל עברו נתיבי בשמים מרכזיים בעולם הקדום", הסביר גיא. "שיירות נשאו חומרי גלם ומוצרים ריחניים מאפריקה ומאסיה בדרכם לאירופה. כאן במקום הזה בדיוק התרחש חלק מההיסטוריה הזאת".

החווה מציעה סיורים בתאום מראש ומרחק של כ-20 דקות בלבד מירושלים. המבקרים יכולים להכיר את צמח האפרסמון המקראי, לפגוש את עצי המור והלבונה, להריח צמחי בושם מדבריים, ללגום חליטה מיוחדת ולהקטיר קטורת ריחנית.

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

