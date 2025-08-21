לצד אמת המים שהגיעה מהעוג'ה ליריחו, שכבתי בערוץ הקדום והשתוקקתי לרגע שבו המים יזרמו שוב. יוסי סרגובסקי הבורגני בן הכרך קיבל הלם ממעשה זה - ועוד בהמשך בעבודתנו המשותפת הוא יקבל הלם עוד יותר גדול.

אבל הסוד האמיתי התגלה כשפגשנו את רז צדק. מה שהוא סיפר לנו שינה לחלוטין את מה שחשבנו שאנחנו יודעים על פתח תקווה.

מתברר שתלמידי המהרי"ל דיסקין מירושלים העתיקה כמעט רכשו קרקעות ביריחו עוד לפני שחלמו על אזור פתח תקווה של ימינו.

אם זה היה קורה - קניון סירקין היה מוקם פה...

ב-1872 התכוונו מקימי פתח תקווה לקניית אדמת יריחו, ובכך להגשים את הנבואה "ואת עמק עכור לפתח תקווה". השלטון העותמני סיכל את התוכניות ובבוקר יום לח בשנת תרל"ח פתח תקווה הוקמה באוּמְלָבָּס במקום ביריחו.

