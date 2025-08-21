כיכר השבת
דרמה ביריחו: שפירא "טָבַע" באמת המים העתיקה, ויוסי סרגובסקי הציל אותו | צפו

אתה שוכב בצינור מים עתיק במבואות יריחו ומבין שאם רק היית מגיע 2000 שנה מוקדם יותר - היית לוגם מים זורמים מאותו מקום | ישראל שפירא ויוסי סרגובסקי בביקור מרתק במגלשות העוג'א שהגיעו לארמונות החשמונאים ונחשפו במבואות יריחו (מעניין)

אמת המים במבואות יריחו (צילום: שמואל אריה | עריכה: שמואל אריה ודוד והבה)

לצד אמת המים שהגיעה מהעוג'ה ליריחו, שכבתי בערוץ הקדום והשתוקקתי לרגע שבו המים יזרמו שוב. יוסי סרגובסקי הבורגני בן הכרך קיבל הלם ממעשה זה - ועוד בהמשך בעבודתנו המשותפת הוא יקבל הלם עוד יותר גדול.

אבל הסוד האמיתי התגלה כשפגשנו את רז צדק. מה שהוא סיפר לנו שינה לחלוטין את מה שחשבנו שאנחנו יודעים על פתח תקווה.

מתברר שתלמידי המהרי"ל דיסקין מירושלים העתיקה כמעט רכשו קרקעות ביריחו עוד לפני שחלמו על אזור פתח תקווה של ימינו.

אם זה היה קורה - קניון סירקין היה מוקם פה...

ב-1872 התכוונו מקימי פתח תקווה לקניית אדמת יריחו, ובכך להגשים את הנבואה "ואת עמק עכור לפתח תקווה". השלטון העותמני סיכל את התוכניות ובבוקר יום לח בשנת תרל"ח פתח תקווה הוקמה באוּמְלָבָּס במקום ביריחו.

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':

  • מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
  • תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
  • קו ליער 1-800-350-550

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

