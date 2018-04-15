מעמד כביר של כבוד התורה נערך אמש בבני ברק, בהשתתפות מאות אברכים ובחורי ישיבות שהעלו את פרי עמלם עלי גיליון • במרכז המעמד שמעו דברי חיזוק מפי הגר"ע אויערבאך וגדולי ראשי הישיבות • המעמד הוקדש לזכרו של הנשיא ומייסד הדרך, הגרב"ש דויטש זצ"ל (חרדים)
בכינוס השנתי של ארגון "וכתבתם" - המשויך לפלג הירושלמי, שנערך בבני-ברק, השתתפו מאות בחורים ואברכים בראשות הגר"ש אוירבך שקרא להתחזק בתורה. הנואמים תקפו את המו"מ עם הצבא ודרשו את ביטול חוק הגיוס. "החילונים רוצים שנהיה בהמות כמותם, תרבות של קופים", אמר הרב צבי פרידמן (חרדים)