כיכר השבת
ממלכה של קולמוס

בדרכו של הנשיא זצ"ל: גדולי ישראל במעמד כבוד התורה לזכר הגרב"ש דויטש

מעמד כביר של כבוד התורה נערך אמש בבני ברק, בהשתתפות מאות אברכים ובחורי ישיבות שהעלו את פרי עמלם עלי גיליון • במרכז המעמד שמעו דברי חיזוק מפי הגר"ע אויערבאך וגדולי ראשי הישיבות • המעמד הוקדש לזכרו של הנשיא ומייסד הדרך, הגרב"ש דויטש זצ"ל (חרדים)

הגר"ע אויערבאך במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)

ממלכת התורה 'וכתבתם', המפיחה רוח חיים בכתיבת חידושי תורה בקרב צורבי מרבנן, קיימה אמש (ראשון) מעמד כביר של הוקרה והערכה לעמלי התורה בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם התכנסו תחת קורת גג אחת המוני האברכים ובחורי הישיבות שהגיעו לחגוג את סיומם של אלפי קובצי חידושי תורה שנכתבו במהלך השנה האחרונה.

את שולחן המזרח פיארו גדולי ישראל וראשי הישיבות. את המשא המרכזי נשא הגאון רבי עזריאל אויערבאך, שעמד בדבריו על חשיבות הכתיבה ככלי לקניין התורה.

כמו כן נשאו דברים: הגאון רבי אליעזר דינר. הגאון רבי שמואל מרקוביץ. הגאון רבי מרדכי גרוס. הגאון רבי זבולון שוב. הגאון רבי יונה זלושינסקי. הגאון רבי דוד מינצר. הגאון רבי משה שמידע. ועוד.

המעמד השנה הוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של נשיא הארגון ומתווה דרכו, הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש זצוק"ל. הרבנים ציינו בדבריהם את מסירותו המופלאה, כאשר למרות עמלו הרב בתורה, היה מטריח עצמו מדי שנה לעבור על אלפי חידושי התורה שנשלחו למערכת, תוך שהוא מעודד במילים חמות כל כותב וכותב.

רבי דוד מינצר במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הגר"ע אויערבאך במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הגר"ע אויערבאך במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הגר"ע אויערבאך במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הגאון רבי שמואל מרקוביץ במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
רבי זבולון שוב במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
רבי משה שמידע במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הגאון רבי מרדכי גרוס נואם במעמד כבוד התורה 'וכתבתם' (צילום: שמוליק קורלנסקי)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הרב ברוך שמואל דויטשהרב מרדכי גרוסהרב משה שמידעהרב דוד מינצרהרב שמואל מרקוביץהרב זבולון שובוכתבתםהרב אליעזר דינרהרב יונה זלושינסקיהרב עזריאל אויערבך

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר