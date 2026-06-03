הגר"מ שטרנבוך בגילוי מרעיש ( צילום: באדיבות המצלם )

הצצה נדירה ומדהימה לאימת הדין השוררת במעון קדשו של הגר"מ שטרנבוך, לקראת ראש השנה שיחול בעוד יותר מ-100 ימים.

הגר"מ שטרנבוך כבר ערוך ומוכן להתחיל בעבודת הקודש של הימים הנוראים, ומבהיר שעוד משנות בחרותו כנער צעיר, כבר חונך לזכור ולדעת שימות הקיץ הינם סימן ברור לכך שהשנה מתקרבת לסיומה ויום הדין הבא קרב ובא:

הגילוי המרעיש של הגר"מ שטרנבוך: שנת תשפ"ז מתחילה השבוע - צפו - צילום: באדיבות המצלם הגילוי המרעיש של הגר"מ שטרנבוך: שנת תשפ"ז מתחילה השבוע - צפו | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 3:16

"אני עוד זוכר אצל רבי שניידער, הוא היה מעורר כבר בתקופת הקיץ, שתיכף מתקרבים ובאים לראש השנה וצריכים להתכונן. ובשם רבינו תם מובא על כ' סיון שהוא יום מיוחד בבחינת יום הכיפורים", מבהיר מרן, וקורא לציבור להרבות בצדקה, במיוחד באמצעות 'קופת העיר', כדי להרבות בזכויות ולזכות בישועות וטובות בלי גבול.

ביום גדול ונשגב זה, שיחול ביום שישי הקרוב, ערב שבת קודש פרשת קרח, יעמוד הגר"מ שטרנבוך בראש מושב בית דין מיוחד שיתכנס במעונו.

במטרה להעתיר בעד תורמי 'קופת העיר' לקראת שנת תשפ"ז הממשמשת ובאה.

וכך אמר הגר"מ שטרנבוך בלשון קדשו (ניתן לשמוע את הדברים המלאים הטלפון שמספרו 0527677993)

"רבינו תם גילה לנו סוד גדול שיום זה מסוגל מאוד שהקב"ה יקבל תפילתינו ובקשתינו ורבים הצרות שסובבים אותנו ובכ' סיון יכולים לבטל אותם. כי היום המסוגל כ' סיון הוא פותח את שנת תשפ"ז הבאה עלינו לטובה.

"ומי זה טיפש או שוטה שמעלים עין ולא מסתכל כי קדוש היום לאדוננו!

"ולכן אף שהדבר קשה מאוד, ובאמת קשה לו, והמצב שלו כל כך קשה... מכל מקום הכל כדאי – כי כל התורמים ל'קופת העיר' למגבית כ' סיון יזכו להרבה ישועות וטובות.

"וביום המסוגל כ' סיון אני אתפלל בלי נדר על תורמי קופת העיר לבטל מעליהם כל גזירות רעות ולהשפיע עליהם חסדים וישועות בזיווגים, בפרנסה, ובכל העניינים. ובזכות הצדקה ל'קופת העיר' אשר היא צדקה מעולה שבמעולות, יקיים הקב"ה הבטחתו ליתן לנו שנת תשפ"ז של חיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא".

הגר"מ שטרנבוך כופל את דבריו כדי להמחיש את נחיצות העניין דווקא בימים אלו: "כדאי להתחזק, ואפילו אם קשה מאוד לתת, מכל מקום מכיון שכדאי לקבל כל כך הרבה, ראוי לעשות כן".

מבית הגר"מ שטרנבוך נמסר כי במהלך המעמד המיוחד, צפויים חברי בית הדין לגזור ישועה בפרנסה, בזיווגים ולחיים טובים על כל התורמים סך של 787 שקלים, כמניין שנת תשפ"ז. לאחר סדר התפילה, יחתמו מרן פוסק הדור וחברי בית הדין על שטר מיוחד שייקרא 'שטר כ' סיון', בו יגזרו לבטל גזירות קשות ולהמשיך ישועות על כל התורמים תרומה קבועה למגבית.

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