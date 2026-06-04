באמצע שיחת מוסר בישיבה | המשגיח התמוטט משבץ מוחי ומצבו קשה

העתירו בתפילות: הגאון רבי יעקב יהודה סלומון, משגיח ישיבת 'תפארת יעקב' בגייטסהד שבאנגליה, אושפז במצב קשה מאוד והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, לאחר שעבר אירוע רפואי חמור במהלך השבת האחרונה.
המשגיח התמוטט לפתע בעיצומה של השבת, בעת שעמד ומסר את שיחתו השבועית בפני תלמידי הישיבה. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם התברר כי סבל משבץ מוחי חריף שלווה בדימום מוחי קשה רח"ל. הרופאים מגדירים כעת את מצבו קשה, והוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ.
המשגיח הנערץ הוא בנו של עמוד המוסר הגה"צ רבי מתתיהו סלומון זצ"ל, המשגיח המיתולוגי של ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד.
בני הישיבה מציינים כי בדיוק לפני 11 חודשים, ביום י"ז בתמוז תשפ"ה, נפטר מהמחלה הקשה אחיו, הגאון רבי חזקיהו משה שלמה סלומון זצ"ל (שכיהן בעבר כמשגיח ישיבת סונדרלנד בגייטסהד) בגיל 59 בלבד. ביום ראשון האחרון התכנסו בני המשפחה ותלמידים למעמד הקמת המצבה על קברו.
תלמידיו הרבים מהישיבה באנגליה, לצד אלפי תלמידי ושומעי לקחו של אביו הגדול זצ"ל ברחבי העולם, מעתירים בתפילות ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של רבי יעקב יהודה בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.
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