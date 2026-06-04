באמצע שיחת מוסר בישיבה | המשגיח התמוטט משבץ מוחי ומצבו קשה

העתירו בתפילות: הגאון רבי יעקב יהודה סלומון, משגיח ישיבת 'תפארת יעקב' בגייטסהד שבאנגליה, אושפז במצב קשה מאוד והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, לאחר שעבר אירוע רפואי חמור במהלך השבת האחרונה.

המשגיח התמוטט לפתע בעיצומה של השבת, בעת שעמד ומסר את שיחתו השבועית בפני תלמידי הישיבה. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם התברר כי סבל משבץ מוחי חריף שלווה בדימום מוחי קשה רח"ל. הרופאים מגדירים כעת את מצבו קשה, והוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ.

המשגיח הנערץ הוא בנו של עמוד המוסר הגה"צ רבי מתתיהו סלומון זצ"ל, המשגיח המיתולוגי של ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד.