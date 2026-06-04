"הייתי כמו בובת סמרטוטים": חנקה צעירה חרדית תלשה שערות מראשה

אירוע אנטישמי חמור ומזעזע התרחש השבוע בלב מנהטן, כאשר צעירה יהודייה בת 23, העובדת כאחות רפואית, הותקפה באלימות קשה ברכבת תחתית עמוסה בנוסעים.

התקיפה הברוטלית, שכללה חניקה ותלישת קבוצת שיער מראשה של הצעירה, לוותה בצעקות אנטישמיות קשות מצד התוקפת, שצעקה לעבר הנוסעים כי "היהודים אוכלים ילדים".

האירוע החריג והאלים התרחש בעיצומו של יום ראשון האחרון, בסביבות השעה 14:15, בדיוק בזמן שבמרחק בלוקים ספורים משם צעדו אלפים ב"מצעד ההצדעה לישראל" המסורתי שנערך בניו יורק. כך דווח בניו יורק פוסט והובא באתר YWN.

החשודה במעשה, בת 34 מרובע הברונקס, עלתה לפי הדיווחים לרכבת התחתית בקו C בדרום מנהטן והחלה להשמיע קריאות גנאי והסתה בפני הנוסעים, תוך שהיא רוטנת על "הסכנות של היהודים שגונבים את העושר".

בשלב מסוים, התמקדה התוקפת בצעירה הדתייה, ילידת מונטריאול שביקשה לשמור על עילום שמה, והחלה ללטוש בה מבט מאיים ומחושב. הקורבן שחזרה מאוחר יותר את רגעי האימה המצמררים לניו יורק פוסט ודווח כי התוקפת הסתכלה עליה ישירות, נעצה בה מבט ממושך וחייכה חיוך מרושע. הצעירה, שהחליטה לא להפגין פחד, השיבה לה במבט ואמרה "אז את רואה את ההשתקפות שלי?", ועל כך ענתה התוקפת: "כן, ואני גם מריחה את זה עלייך".

מכאן והלאה העימות הסלים במהירות מבהילה. התוקפת שלחה את ידיה וחנקה את הצעירה החרדית בגרונה. נוסעים שהיו עדים למתרחש ניסו להתערב באופן מילולי, אך התוקפת צעקה לעברם בטירוף כי "זה בסדר שהיהודים אוכלים ילדים, אבל לי אסור לחנוק אותה?"

תוך כדי המאבק, מכשיר הטלפון של הצעירה הוטח ברצפה, והתוקפת הצמידה את שתי ידיה לצווארה של הקורבן, בעטה בה, דחפה אותה בעוצמה, ולבסוף תלשה באכזריות חופן שלם משערה. הקורבן, שגובהה מטר ושישים בלבד, ספגה פגיעות קשות ואובחנה מאוחר יותר בבית החולים כסובלת מזעזוע מוח כתוצאה מהתקיפה האלימה. היא הגדירה את עצמה באותם רגעים כ"בובת סמרטוטים" שלא הייתה מסוגלת להתגונן, והביעה כאב עמוק על כך שאף אחד מהנוסעים ברכבת הצפופה לא יצר מחסום אנושי כדי להגן עליה בזמן אמת, אלא רק לאחר שהיה מאוחר מדי.

האירוע הקשה הסתיים כאשר הרכבת עצרה בתחנת רחוב קנאל. הצעירה המוכה הצליחה להימלט מתוך הקרון ולסמן לשוטרים שהיו במקום, בעוד נוסע אחר הפעיל את לחצן החירום של הרכבת. השוטרים עצרו את התוקפת באופן מיידי, וכעת היא עומדת בפני כתב אישום חמור הכולל סעיפים של תקיפה כפשע שנאה, חסימת נשימה פלילית כפשע שנאה, והטרדה בנסיבות מחמירות.

מעצרה של החשודה הביא עמו תחושת קושי נוספת עבור הקורבן, שסיפרה כי ברגע שנאלצה לזהות את התוקפת, ניגשו אליה אנשים רבים ואמרו לה שהם ראו את כל מה שקרה ושאלו לשלומה. הצעירה תיארה זאת כחוויה טראומטית ומעוררת זעם, ותהתה כיצד ייתכן שכל כך הרבה אנשים ראו את הזוועה מתרחשת לנגד עיניהם, נותרו עומדים מהצד כמשקיפים ולא נקפו אצבע כדי לחלץ אותה.

הצעירה הביעה אכזבה קשה ותחושת חוסר ביטחון עמוקה מהמצב הנוכחי בניו יורק, וציינה כי היא מרגישה שהנהגת העיר אינה עושה די כדי להגן על התושבים היהודים. היא מתחה ביקורת נוקבת על פוליטיקאים מקומיים, דוגמת ראש העיר זוהראן מאמדאני שבחר להחרים את מצעד התמיכה בישראל, ואמרה כי צעדים כאלו והיעדר גיבוי חד-משמעי רק מחמירים את האווירה העוינת ברחובות ומפקירים את ביטחונם של היהודים בעיר.