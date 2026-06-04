יעקוף את נתניהו? אפשרות שטראמפ יזמין לפגישה את נפתלי בנט

גורמים שונים הפיצו לאחרונה הערכות לגבי אפשרות שטראמפ יזמן את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לפגישות פומביות או פרטיות, כחלק מהניסיון שלו לבחון חלופות פוליטיות בישראל. כך דיווח היום (חמישי) איתמר אייכנר ב-Ynet.

ברקע הדברים לפי הדיווח עומד שינוי אסטרטגי עמוק בראייתו של הנשיא האמריקני: טראמפ, שביקש בעבר להפגין עוצמה והרתעה, ממוקד כעת ביצירת "עידן של הסכמים" ויציבות אזורית, כשהמשך הלחימה נתפס בעיניו כמכשול פוליטי ומדיני משמעותי.

בבית הלבן מזהים קושי ממשי לקדם מהלכים מדיניים רחבים, דוגמת הסכמי נורמליזציה נוספים, כל עוד המלחמה נמשכת. גורמים שונים באזור מצביעים על כך שמנהיגים ערבים איבדו אמון בנתניהו ומסרבים לשתף איתו פעולה, מה שמוביל לעיכובים במגעים האזוריים.

מול המציאות הזו, אנשי טראמפ עוקבים בדריכות אחר הסקרים בישראל ומנהלים הערכות מצב לגבי המשך הדרך. במסגרת ניסיונות אלו לבחון את המפה הפוליטית המקומית, נפוצו בשבועות האחרונים הערכות שונות לגבי רצונו של טראמפ להרחיב את מעגל קשריו בישראל.

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על פי הערכות אלו, לא מן הנמנע כי הנשיא טראמפ יבחר בעתיד לזמן את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, לפגישות – בין אם פומביות ובין אם פרטיות. מהלך כזה, אם אכן יקרה, יסמן ניסיון אמריקני בולט לבחון חלופות פוליטיות לנתניהו, מתוך תהייה האם ראש הממשלה הנוכחי הוא עדיין הנכס המרכזי של ארה"ב באזור, או שמא הוא הופך למכשול המעכב את היעדים המדיניים שטראמפ הציב לעצמו.

עם זאת, צויין, שגורמים אחרים במערכת הפוליטית מזכירים את הדינמיקה המשתנה של טראמפ, הידוע ביכולתו לעבור במהירות מעימות לפיוס, וסבורים כי ייתכן ובסופו של דבר יבחר הנשיא לסייע דווקא לנתניהו לקראת מערכת הבחירות הבאה, מתוך תפיסה שהאינטרסים שלהם עדיין שלובים זה בזה.