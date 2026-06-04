מהומות קשות פרצו בבירת בלגיה לקראת הצבעה גורלית בפרלמנט על תוכנית צנע נרחבת במערכת החינוך.

כוחות משטרה גדולים, מגובים במסוק ובמכתזית, התעמתו עם אלפי מפגינים בלב בריסל וביצעו מעצרים ראשונים בכוח. המהומות הובילו לסגירת מרבית היציאות של התחנה המרכזית בעיר ולשיבושים קשים בתנועת הרכבות התחתית.

​הרקע להתלקחות הוא כוונת ממשלת הקהילה הצרפתית בבלגיה לאשר חבילת קיצוצים של 300 מיליון אירו בשנים הקרובות.

מערכת החינוך סופגת את עיקר הפגיעה, מאחר שהיא מהווה כשלשת רבעי מכלל תקציב הקהילה. הרפורמה המוצעת, אותה מקדמת שרת החינוך ואלרי גלטיני, כוללת פגיעה ישירה בתנאי המורים ובתקציבי מוסדות הלימוד.

​בין הצעדים המתוכננים שיובאו להצבעה בפרלמנט נכללים ביטול מוסד הקביעות במערכת החינוך וצמצום הפיקוח על הציוד הבית ספרי.

מורים בשלבים המתקדמים של החינוך העל-יסודי יידרשו ללמד 22 שעות שבועיות במקום 20 שעות, ללא כל תוספת לשכרם. כמו כן, התוכנית קובעת העלאה חדה ומשמעותית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה במדינה.

​המחאה הכלכלית הפכה לאלימה כאשר מפגינים הציתו מתקני אופניים ופחי אשפה, ושיגרו זיקוקים לעבר השוטרים. המפגינים אף חסמו את דרכם של צוותי כיבוי האש שניסו לבצע פעולות כיבוי בכיכר אירופה.

על פי דיווחי רשתות החדשות, כ-2,000 בני אדם משתתפים בעימותים, ומפגינים נוספים מערים אחרות בוולוניה עושים את דרכם לבירה.

​הפרעות נרשמו גם בתחנות רכבת תחתית נוספות ברחבי העיר, שם השליכו צעירים גדרות על פסי הרכבת ורוקנו מטפי כיבוי על הרציפים.

המשטרה הפדרלית אישרה כי אירועים אלימים מתרחשים במספר מוקדים במקביל. ההצבעה על חבילת הרפורמות השנויה במחלוקת צפויה להתקיים בפרלמנט הבלגי במהלך שעות אחר הצהריים.