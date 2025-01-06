שלושה הרוגים בפיגוע ירי בשומרון | נתיבי איילון מלאו בשלטי פרסום ענקיים על הטבת אלעל למילואמניקים, אך מה קורה בפועל? | הפנייה של הרב הראשי לסוריה למנהיג המורדים | הלוחם מעזה שנמלט מברזיל | שרת התחבורה מירי רגב מבהירה מה יקרה עם הפקקים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
מאמע מציגה מדור צרכנות שבועי, שיערוך השוואת מחירים, בכל פעם למוצר אחר. במקום להתרוצץ מסופר אחד למשנהו בניסיון למצוא את המחירים המשתלמים ביותר לכל מוצר, אנחנו נעשה עבורכם את העבודה. והשבוע- מאמע בודקת לך בקפה (צרכנות)
חלמתם על סמארטפון עם מסך של 4.7 אינץ' במחיר של כ-1500 ש"ח בלבד? Xtreamer הסינית מציגה סמארטפון התומך במערכת ההפעלה 4.0.4 של אנדרואיד, בעל מצלמה של 13 מגה פיקסל, שעולה רק 299 יורו (כ-1500 שקלים) • צפו בוידאו (דיגיטל)
בעוד עיני העולם היו נשואות אל השקת המיני אייפד, נוקיה השיקה סמארטפון חדש. ה- Nokia Lumia 510 מה שמייחד את מכשיר ה - Nokia Lumia 510 הינו המחיר שלו: הזול ביותר בעולם הסמארטפונים. כמאתיים דולר בלבד. רציתם סמארטפון זול שנראה טוב, והביצועים והמפרט לא כל כך חשובים לכם? זה המכשיר שלכם.