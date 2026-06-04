אפל רשמה הצלחה מפתיעה ברבעון האחרון עם השקת ה-MacBook Neo - מחשב נייד במחיר התחלתי של 599 דולר בלבד, שנמכר ב-1.1 מיליון יחידות בתוך פחות משלושה שבועות מאז הושק ב-11 במרץ. הנתון מציב אותו מעל דגמי ה-MacBook Air וה-MacBook Pro החדשים, שנמכרו בכ-900 אלף ו-550 אלף יחידות בהתאמה באותו פרק זמן.

האסטרטגיה שמאחורי המוצר שונה מהותית: במקום להשתמש בשבבי ה-M המוכרים של אפל, החברה בחרה לשלב את שבב ה-A18 Pro - אותו מעבד המשמש את דגמי ה-iPhone 16 Pro. הבחירה הזו אפשרה לאפל להוזיל משמעותית את המחיר, ואף להציע הנחה נוספת לסטודנטים ואנשי חינוך, שמורידה את המחיר ל-499 דולר בלבד.

לפי נתוני חברת המחקר IDC, המהלך מאפשר לאפל לחדור לשוק המחשבים הזולים - תחום שבו התקשתה להתחרות בעבר מול מחשבי Windows ו-Chromebook. ה-MacBook Neo מושך בעיקר משתמשים חדשים למערכת האקולוגית של אפל, ולא רק משדרגים קיימים.

הביקוש הגבוה לא איחר להגיע: אפל נאלצה להכפיל את תחזית הייצור ל-10 מיליון יחידות לשנת 2026, ואף הזמינה ייצור נוסף של שבבי A18 Pro מחברת TSMC. נכון לסוף אפריל, זמני האספקה באתר החברה התארכו לשבועיים עד שלושה.

הצלחת הדגם החדש תרמה גם לביצועים הפיננסיים של החברה, כאשר הכנסות חטיבת המק ברבעון השני הפיסקלי הגיעו ל-8.4 מיליארד דולר - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-8.02 מיליארד דולר.

עם זאת, השאלה הגדולה נותרת פתוחה: האם ה-MacBook Neo יגדיל את השוק הכולל של אפל - או ינגוס במכירות של דגמי הפרימיום הרווחיים יותר. התשובה לכך צפויה להתברר ברבעונים הקרובים.