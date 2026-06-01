אפל מעלה הילוך: השדרוג שעשוי לייקר את העלויות ב-50%

אפל מתכוננת לאחד השדרוגים המשמעותיים ביותר במערך הצילום של האייפון בשנים האחרונות. לפי דיווחים עדכניים של האנליסט מינג-צ'י קו, דגמי iPhone 18 Pro ו-iPhone 18 Pro Max צפויים לכלול לראשונה מערכת צמצם משתנה (Variable Aperture) - טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת שליטה פיזית בכמות האור הנכנסת לחיישן.

בניגוד למצלמות הנוכחיות של אפל, הכוללות צמצם קבוע, המערכת החדשה תאפשר התאמה דינמית של פתיחת העדשה בהתאם לתנאי התאורה. המשמעות: ביצועים משופרים בצילום בתנאי תאורה מורכבים, לצד שליטה טובה יותר בעומק השדה ובאפקט טשטוש הרקע.

עם זאת, החדשנות מגיעה עם תג מחיר. לפי הדיווח, עלות רכיב העדשה החדשה צפויה להיות גבוהה בכ-50% לעומת עדשת ה-7P הנוכחית המשמשת את אפל. ספקית מרכזית של הרכיב תהיה חברת Sunny Optical הסינית, שצפויה לספק כמחצית מההזמנות.

בשלב זה לא ברור האם אפל תספוג את העלייה בעלויות או תגלגל אותה אל הצרכנים. עם זאת, שאר מערך הצילום צפוי להישאר דומה לזה של דגמי iPhone 17 Pro, כולל מערכת משולשת של מצלמות 48 מגה-פיקסל. שיפורים נוספים באיכות התמונה צפויים להגיע דרך שבב A20 Pro החדש ומעבד התמונה המתקדם שלו.

הצמצם המשתנה אינו טכנולוגיה חדשה לחלוטין - הוא הופיע בעבר במצלמות ייעודיות ואף בסמארטפונים כמו סדרת Galaxy S9 של סמסונג - אך זו תהיה הפעם הראשונה שאפל מאמצת אותו באייפון. המהלך עשוי לסמן כיוון חדש באסטרטגיית הצילום של החברה, במיוחד לקראת דורות עתידיים, כאשר לפי ההערכות, שדרוג משמעותי נוסף מתוכנן גם למצלמה האולטרה-רחבה בדגמים עתידיים, אולי כבר באייפון 20.