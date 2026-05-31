סין מודה לארה"ב: "הסנקציות עלינו האיצו את המהפכה הטכנולוגית"

סגן יו"ר הוואווי, שו ז'יג'ון, סיפק לאחרונה אמירה מפתיעה כאשר הודה לארצות הברית על מגבלות הייצוא שהטילה על תעשיית השבבים הסינית. לדבריו, הלחץ האמריקאי אילץ את סין להאיץ את מאמצי הפיתוח העצמאיים בתחום: "אם ארצות הברית לא הייתה מכריחה אותנו – לא היינו מגיעים לשם. אנחנו אפילו אסירי תודה", אמר בכנס תעשייתי.

הדברים נאמרו זמן קצר לאחר שוואווי חשפה מפת דרכים שאפתנית בתחום השבבים, במסגרתה הציגה גישה טכנולוגית חדשה שאינה נשענת על ציוד ליתוגרפיה מתקדם מסוג EUV – ציוד שהגישה אליו נחסמה בעקבות הסנקציות. במקום זאת, החברה מקדמת עיקרון חדש בשם "Tau Scaling", המתמקד בצמצום זמני מעבר האותות בתוך השבב, לצד ארכיטקטורה בשם "LogicFolding" שנועדה לקצר את מסלולי החיווט הפנימיים ולשפר ביצועים.

לטענת וואווי, במהלך שש השנים האחרונות פותחו ויוצרו כבר 381 שבבים המבוססים על עקרונות מוקדמים של הגישה החדשה. הדור הבא של שבבי Kirin, שצפוי להגיע לשוק בהמשך 2026, יהיה הראשון ליישם את הארכיטקטורה במלואה, עם צפיפות טרנזיסטורים של כ-238 מיליון טרנזיסטורים למילימטר רבוע – נתון שלדברי החברה מתקרב לביצועי ייצור של 3 ננומטר.

עם זאת, מומחים מציינים כי הנתונים טרם זכו לאימות חיצוני, והיכולת של הגישה החדשה להתחרות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות מתחת ל-2 ננומטר עדיין אינה ברורה.

ההתפתחויות האחרונות מעוררות דאגה בדרום קוריאה, שם חוששים מפגיעה במעמדן של ענקיות כמו סמסונג ו-SK הייניקס. דו"ח שפורסם לאחרונה מצביע על כך שהתלות של חברות קוריאניות בשוק הסיני עלולה להפוך לנקודת חולשה ככל שסין מצמצמת את הפער הטכנולוגי.

במקביל, גורמים בארצות הברית ממשיכים להדגיש כי מגבלות הייצוא יישארו בתוקף, כאשר לפי הצהרות רשמיות – נושא השבבים אינו נמצא במרכז המו"מ הנוכחי בין וושינגטון לבייג'ינג.

למרות אי-הוודאות, דבר אחד כבר ברור: הסנקציות שנועדו לבלום את התקדמותה של סין בתחום השבבים עשויות, בפועל, לזרז את הפיכתה לעצמאית טכנולוגית – ואולי אף לשנות את מאזן הכוחות בתעשייה הגלובלית.